Morte Piero Astengo, il ricordo dell’avvocato Nan: “Pietra miliare del Partito Liberale”

Savona. Savona piange la scomparsa di Piero Astengo, figura di spicco del Partito Liberale Italiano e protagonista della vita amministrativa savonese dagli anni Settanta ai Novanta.

Tra i primi a ricordarlo con affetto e riconoscenza è l’avvocato Enrico Nan, già Deputato alla Camera per quattro legislature e legato alla figura di Astengo da una lunga militanza: “Con Piero Astengo ho militato nel Partito Liberale, del quale è stato una pietra miliare e sempre un punto di riferimento. Poi con la venuta di Berlusconi ci iscrivemmo insieme a Forza Italia e per tanti anni abbiamo condiviso anni di politica”.

Astengo si è spento all’ospedale San Paolo di Savona all’età di 81 anni; era nato a Sassello nell’agosto del 1944. La sua carriera politica iniziò nel 1970, quando venne eletto consigliere comunale nelle file del PLI, distinguendosi subito per equilibrio, competenza e passione civile.

Nel corso degli anni ricoprì anche il ruolo di assessore nella giunta guidata da Sergio Tortarolo. Con la nascita di Forza Italia, aderì al nuovo movimento portando con sé la tradizione liberale che lo aveva sempre ispirato.

Nel 1983 fu candidato alla Camera dei Deputati, arrivando secondo nella lista liberale capeggiata da Alfredo Biondi: in quella tornata elettorale, in una curiosa coincidenza, furono due gli Astengo — uno nel PCI e uno nel PLI — primi dei non eletti in Parlamento.

Lascia la moglie Maria Luisa, il figlio Carlo con Carolina e tutti i suoi cari. Numerosi i messaggi di cordoglio e affettogiunti alla famiglia in queste ore, dal mondo politico e non solo, a testimonianza di una figura che ha segnato la vita pubblica della città.

I funerali di Piero Astengo si svolgeranno martedì 7 ottobre alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, a Savona.