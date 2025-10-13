Morta a 16 anni in moto, aperta inchiesta: fatale un tondino a bordo strada

Isolabona. Come riportato da Riviera24, la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla tragedia di Lara Lorenzini, una ragazza di soli 16 anni morta nella notte presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo un incidente in moto. La giovane era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di rimarginare le gravissime ferite riportate in seguito all’incidente stradale avvenuto ieri sera (12 ottobre) a Isolabona.

Lo scontro, che ha coinvolto la Motard guidata dalla sedicenne e una macchina, è avvenuto sulla strada provinciale. Con Lara viaggiava anche la sorella 12enne, rimasta ferita in modo meno grave. Per ragioni ancora da accertare dai carabinieri, la moto si è schiantata contro un’auto che procedeva sulla corsia opposta, in direzione Pigna.

A seguito del violento impatto, la 16enne è rimasta infilzata da un tondino di ferro che spuntava dal muro a lato della strada. Questa gravissima lesione ha causato un arresto cardiaco.

La studentessa di Vallecrosia, iscritta all’Istituto Montale di Bordighera, è stata a lungo rianimata dai soccorritori sul posto e poi trasportata d’urgenza con l’elicottero Grifo all’ospedale. Nonostante tutti gli sforzi disperati, il cuore di Lara ha smesso di battere a mezzanotte.

Il drammatico evento ha gettato nello sconforto familiari, amici e compagni di classe. Anche l’amministrazione comunale si è dichiarata “attonita”, esprimendo vicinanza alla famiglia Lorenzini.

Sul luogo dell’incidente, stamattina, sono stati portati dei fiori bianchi e rosa. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro. Oltre alla dinamica dell’incidente, le indagini dovranno accertare il motivo della presenza del tondino di ferro sporgente dal muro che costeggia la carreggiata: elemento che, secondo quanto riportato, potrebbe essere stato fatale.