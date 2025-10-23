Missione Spiagge Pulite 2025, il 24 ottobre a Pietra Ligure l’appuntamento con Legambiente e le scuole dedicato alla raccolta della plastica

Pietra Ligure. Venerdì 24 ottobre avrà luogo, sul litorale del centro di Pietra Ligure, la 7^ edizione di “Missione Spiagge Pulite 2024”, l’appuntamento dedicato alla raccolta della plastica e, più in generale, alla sensibilizzazione in merito alla raccolta differenziata, ai temi della salvaguardia dell’ambiente e del mare, voluta e organizzata dal Comune di Pietra Ligure all’interno dell’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa a livello nazionale da Legambiente, nella cornice internazionale di “Clean up the world” che si svolge ogni anno in più di 190 Paesi coinvolgendo più di 60 milioni di volontari.

L’evento, realizzato con la collaborazione oltreché di Legambiente e dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, anche di SAT Servizi Ambientali Territoriali Spa e meglio dettagliato nel programma allegato, si svolgerà nella mattinata di venerdì 24 ottobre presso la “Spiaggia delle Barche” sul lungomare Bado e sarà interamente dedicato agli alunni delle scuole pietresi. Un piccolo momento conviviale e a “sorpresa” concluderà la giornata

“’Missione Spiagge pulite’ è ormai diventato un appuntamento fisso, molto sentito e anche molto atteso che siamo contenti e orgogliosi di continuare a proporre – esordiscono gli assessori all’ambiente e alle attività produttive Cinzia Vaianella e al demanio e spiagge Francesco Amandola e il consigliere delegato all’istruzione Michela Vignone – Nata nel 2019, all’esordio del nostro primo mandato amministrativo, ‘Missione spiagge puliteì giunge oggi alla sua 7° edizione e rientra a pieno titolo nelle attività della campagna nazionale di Legambiente ‘Puliamo il mondo’, a sua volta edizione italiana dell’evento internazionale ‘Clean up the world’ che coinvolge ogni anno milioni e milioni di cittadini, in uno dei più grandi movimenti civici del nostro tempo, che unisce paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito. Parola d’ordine per la campagna 2025 è ‘Chi lo ama, lo protegge’, messaggio forte e chiaro per restituire alle comunità luoghi più puliti, accoglienti, sostenibili, inclusivi e rispettosi di tutti gli esseri viventi e della natura”.

Continuano Vaianella e Amandola: “Iniziativa di educazione ambientale per eccellenza, ‘Missione Spiagge Pulite’ ha l’obiettivo di sensibilizzare la collettività nei confronti della salvaguardia dell’ambiente e di come lo lasciamo alle future generazioni, stimolandoci ad adottare comportamenti responsabili per ciò che concerne lo smaltimento delle plastiche e dei rifiuti. I dati raccolti durante il monitoraggio delle spiagge di Legambiente ‘Beach Litter 2024’ riportano dati ancora preoccupanti con una media, nei 33 lidi censiti, di 705 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, di cui il 79,7% è composto da plastica. La plastica, ormai lo sappiamo bene, non si dissolve mai e l’impatto sull’ecosistema marino è devastante, come lo è anche sulla nostra salute, con le microplastiche che hanno pervaso la catena alimentare. Numeri che ci ricordano quanto siano più che mai fondamentali iniziative che accrescano l’attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente”.

“Con la legge ‘Salvamare’, entrata in vigore a giugno 2022, abbiamo uno strumento importantissimo in più per promuovere le buone pratiche e stimolarci, come cittadini, ad essere parte attiva nel contrasto all’abbandono di rifiuti in mare e nel loro recupero, incoraggiando la raccolta volontaria e il successivo conferimento. ‘Missione spiagge pulite’, nel quadro delle attività di ‘Puliamo il mondo’, è una iniziativa simbolica ma concreta e molto importante di impegno civile e di cittadinanza attiva e ci adopereremo per rendere più frequenti questi appuntamenti, magari allargandoli anche ad altre aree del nostro territorio, come i parchi e le zone adiacenti agli impianti sportivi, per rendere più incisiva l’azione educativa, fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e, questo contesto di mobilitazione degli alunne della nostre scuole, vogliamo ringraziare l’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure, la sua dirigente scolastica dottoressa Giuseppina Manno e le insegnanti che con continuità, e ormai da diversi anni scolastici, non solo partecipano sempre con convinzione a questa iniziativa ma portano avanti con dedizione l’impegnativo progetto di educazione ambientale Eco-Schools/Bandiera Verde che, quest’anno, vede il coinvolgimento, per la prima volta, delle alunne e degli alunni della scuola primaria ‘Papa Giovanni XXIII’ di viale Europa”, concludono gli assessori e il consigliere delegato.

“Come amministrazione, siamo molto soddisfatti di continuare a proporre questa bella iniziativa di educazione ambientale che ci richiama alla necessità di proseguire con il nostro impegno nel contribuire a rendere questo pianeta un posto migliore – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – All’inizio del nostro mandato, come hanno ricordato gli assessori Vaianella e Amandola, siamo partiti dall’idea di dare un segnale chiaro e preciso su cui aggregare e coinvolgere tutti, cittadini, associazioni locali, scuole, realtà produttive e di volontariato e siamo giunti oggi a un progetto squisitamente corale verso un’idea di città sostenibile e inclusiva che si inserisce in una più ampia azione programmatica e responsabile rivolta alla tutela e alla cura del territorio nel suo complesso. L’obiettivo non è solo di liberare le spiagge dalla plastica ma anche e soprattutto di costruire relazioni di comunità attorno a buone pratiche. Insieme all’assessore Vaianella, promotore di questa iniziativa, e all’assessore Amandola e al consigliere Vignone ringraziamo Legambiente per la collaborazione, SAT Spa per il sostegno e, naturalmente, l’istituto scolastico comprensivo di Pietra Ligure per la partecipazione”, conclude il sindaco.