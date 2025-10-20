Minibasket, al PalaGarassini di Loano torna la Giornata in Rosa

Loano. Domenica 26 ottobre a partire dalle 9 al PalaGarassini di Loano si terrà l’edizione 2025 della “Giornata in Rosa – Compleanno della Pigotta Unicef”, manifestazione di minibasket femminile organizzata dall’Ad Pallacanestro Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro e di Unicef.

Sono state invitate all’evento le bambine della categoria minibasket 2014/2020 dei Centri Minibasket liguri e delle regioni limitrofe. Durante la giornata le giocatrici parteciperanno a gare e giochi che si svolgeranno in contemporanea sui quattro campi allestiti all’interno del palazzetto.

Come è ormai tradizione, l’evento avrà un carattere benefico a favore del Unicef: al termine della giornata, ogni bambina donerà una simbolica quota di partecipazione (costituita da una moneta da un euro) all’interno di un salvadanaio posizionato al centro del parquet. Inoltre, durante la manifestazione verranno poste in vendita alcune delle Pigotte più belle.

La Pigotte sono bambole di pezza realizzate a mano, con creatività e impegno. La Pigotta è la bambola di pezza che vale una vita. Chi adotta una Pigotta si prende cura di un bambino, che potrà così ricevere kit di aiuti necessari per sopravvivere: medicinali e assistenza per la salute materna e infantile, vaccini contro le principali malattie killer, zanzariere che proteggono dalla malaria. Avrà pure un cuore di pezza. Ma ogni anno salva migliaia di bambini. Adottare una Pigotta regala l’emozione di salvare la vita di un bambino, oltre al piacere di adottare una bambola unica.

La locandina dell’evento