  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Goal pesante

Millesimo, il match winner Totaro stregato dal calore della Valle: “Pubblico pazzesco”

"Mi trovo molto bene con squadra e società, il mister mi dà fiducia"

L’attaccante Edoardo Totaro ha deciso il derby tra Millesimo e Carcarese grazie al suo goal al 19′ del primo tempo.

L’attaccante classe 2001, che ha già segnato almeno un goal in tutti i campionati dalla Seconda Categoria alla Serie D,  è rimasto colpito dal pubblico accorso al Viglino per la partita: “Un bellissimo derby. Una bella partita. Un pubblico pazzesco. Non mi aspettavo tifosi così calorosi. Fare goal è stato veramente bello, è stata una liberazione”.

Un vittoria 1 a 0 che vale il quarto successo consecutivo: “A fare la differenza è stata la fame che ci abbiamo messo. La voglia di vincere il derby. Poi qui questa partita è sentita moltissimo. Mi trovo molto bene con la squadra e la società. Il mister mi dà fiducia”.

Domenica il Millesimo sarà impegnato sul campo della Voltrese.

Più informazioni
leggi anche
Millesimo Vs Carcarese
Web cronaca
Eccellenza, il derby è giallorosso: Millesimo di misura contro una Carcarese sprecona
Millesimo Vs Atlhetic Albaro
Le parole del mister
Eccellenza. Millesimo e una notte da capolista, Macchia dopo il derby: “Una vittoria che riempie di orgoglio la società”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.