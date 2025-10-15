Millesimo, il match winner Totaro stregato dal calore della Valle: “Pubblico pazzesco”

L’attaccante Edoardo Totaro ha deciso il derby tra Millesimo e Carcarese grazie al suo goal al 19′ del primo tempo.

L’attaccante classe 2001, che ha già segnato almeno un goal in tutti i campionati dalla Seconda Categoria alla Serie D, è rimasto colpito dal pubblico accorso al Viglino per la partita: “Un bellissimo derby. Una bella partita. Un pubblico pazzesco. Non mi aspettavo tifosi così calorosi. Fare goal è stato veramente bello, è stata una liberazione”.

Un vittoria 1 a 0 che vale il quarto successo consecutivo: “A fare la differenza è stata la fame che ci abbiamo messo. La voglia di vincere il derby. Poi qui questa partita è sentita moltissimo. Mi trovo molto bene con la squadra e la società. Il mister mi dà fiducia”.

Domenica il Millesimo sarà impegnato sul campo della Voltrese.