Liguria. Veloci correnti nord-occidentali interessano la nostra regione determinando generali condizioni di variabilità con prevalenza di spazi soleggiati. Condizioni meteomarine ancora non ottimali fino a lunedì 27. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: a ponente e su gran parte del settore centrale cielo da velato a sereno nel corso della giornata con qualche nube bassa sul Genovese. A levante nubi sparse, più intense sullo Spezzino dove non si escludono sporadici rovesci specie su alta Valle del Magra e settore apuano.

Venti: forti tra ovest e sud-ovest al largo in estensione allo Spezzino tra pomeriggio e sera. Sul resto della regione vento da debole a moderato tra sud e sud-est, con qualche rinforzo sul Genovese. Mari: molto mosso o agitato, localmente molto agitato al largo e su estremo levante.

Temperature: in aumento le minime, in lieve calo le massime a levante, stazionarie altrove. Costa: min: +13°C/+16°C – max: +18°C/+21°C; interno: min: +2°C/+7°C – max: +13°C/+16°C.

DOMENICA 26 OTTOBRE: nubi sparse tra Tigullio orientale e Spezzino senza piogge. Sul resto della regione tempo stabile e soleggiato a parte velature al mattino in via di allontanamento.

Venti: forti da ovest al largo al mattino. Sotto costa tenderanno a disporsi da nord nel corso della giornata con intensità al più moderata in serata. Mari: molto mosso o localmente agitato al largo. Temperature: in generale lieve aumento.

LUNEDì 27 OTTOBRE: soleggiato a parte qualche nube a levante senza conseguenze. Ventilazione moderata da sud-est, lieve calo termico.