Liguria. La regione risulta interessata da correnti umide di matrice atlantica foriere di molta nuvolosità e qualche locale pioggia. Domenica 2 novembre nuova perturbazione in arrivo, con piogge maggiormente convinte.

Locali raffiche di vento da nord sul settore centro-occidentale costiero tra la notte e la mattinata.

Venerdì 31 ottobre

Su tutta la regione sarà presente una nuvolosità sparsa ed irregolare. Tra la notte e il primo mattino piogge deboli sul settore centrale in via di attenuazione. Tempo brumoso sui versanti padani e qualche bella schiarita limitata alle Alpi Liguri ed estremo imperiese. Nel pomeriggio qualche debole pioggia o pioviggine nelle aree interne del levante, ancora probabili schiarite sull’estremo Imperiese; irregolarmente nuvoloso, ma asciutto altrove.

Venti

Moderati da nord con locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa, in progressiva attenuazione durante il giorno. A levante e sull’estremo ponente venti deboli variabili.

Mari

Da mosso a poco mosso.

Temperature

In calo le minime, in contenuto aumento le massime

Costa: min: +12°C/+16°C – max: +17°C/+21°C.

Interno: min: +4°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.

Sabato 1 novembre

Ancora molte nubi su tutta la regione; schiarite solo sull’estremo Imperiese. Possibilità di deboli piovaschi tra pomeriggio e sera sul settore centrale, in intensificazione nella notte, altrove tempo asciutto con qualche schiarita.

Domenica 2 novembre

Maltempo sul settore centro-orientale con piogge e rovesci; maggiormente asciutto a ponente, venti forti meridionali e moto ondoso in aumento.

Fonte Centro Meteo Ligure Limet