Liguria. La regione risulta interessata da correnti umide di matrice atlantica foriere di molta nuvolosità e qualche locale pioggia. Domenica 2 novembre nuova perturbazione in arrivo, con piogge maggiormente convinte.
Locali raffiche di vento da nord sul settore centro-occidentale costiero tra la notte e la mattinata.
Venerdì 31 ottobre
Su tutta la regione sarà presente una nuvolosità sparsa ed irregolare. Tra la notte e il primo mattino piogge deboli sul settore centrale in via di attenuazione. Tempo brumoso sui versanti padani e qualche bella schiarita limitata alle Alpi Liguri ed estremo imperiese. Nel pomeriggio qualche debole pioggia o pioviggine nelle aree interne del levante, ancora probabili schiarite sull’estremo Imperiese; irregolarmente nuvoloso, ma asciutto altrove.
Venti
Moderati da nord con locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa, in progressiva attenuazione durante il giorno. A levante e sull’estremo ponente venti deboli variabili.
Mari
Da mosso a poco mosso.
Temperature
In calo le minime, in contenuto aumento le massime
Costa: min: +12°C/+16°C – max: +17°C/+21°C.
Interno: min: +4°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.
Sabato 1 novembre
Ancora molte nubi su tutta la regione; schiarite solo sull’estremo Imperiese. Possibilità di deboli piovaschi tra pomeriggio e sera sul settore centrale, in intensificazione nella notte, altrove tempo asciutto con qualche schiarita.
Domenica 2 novembre
Maltempo sul settore centro-orientale con piogge e rovesci; maggiormente asciutto a ponente, venti forti meridionali e moto ondoso in aumento.
Fonte Centro Meteo Ligure Limet