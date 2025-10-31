  • News24
Previsioni

Meteo, tempo instabile con prevalenza di nuvolosità e nel weekend torna la pioggia previsioni

Temperature massime in rialzo con schiarite più decise solo nell'estremo ponente

Generico ottobre 2025

Liguria. La regione risulta interessata da correnti umide di matrice atlantica foriere di molta nuvolosità e qualche locale pioggia. Domenica 2 novembre nuova perturbazione in arrivo, con piogge maggiormente convinte.
Locali raffiche di vento da nord sul settore centro-occidentale costiero tra la notte e la mattinata.

Venerdì 31 ottobre

Su tutta la regione sarà presente una nuvolosità sparsa ed irregolare. Tra la notte e il primo mattino piogge deboli sul settore centrale in via di attenuazione. Tempo brumoso sui versanti padani e qualche bella schiarita limitata alle Alpi Liguri ed estremo imperiese. Nel pomeriggio qualche debole pioggia o pioviggine nelle aree interne del levante, ancora probabili schiarite sull’estremo Imperiese; irregolarmente nuvoloso, ma asciutto altrove.

Venti
Moderati da nord con locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa, in progressiva attenuazione durante il giorno. A levante e sull’estremo ponente venti deboli variabili.
Mari
Da mosso a poco mosso.
Temperature
In calo le minime, in contenuto aumento le massime
Costa: min: +12°C/+16°C – max: +17°C/+21°C.
Interno: min: +4°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.

Sabato 1 novembre

Ancora molte nubi su tutta la regione; schiarite solo sull’estremo Imperiese. Possibilità di deboli piovaschi tra pomeriggio e sera sul settore centrale, in intensificazione nella notte, altrove tempo asciutto con qualche schiarita.

Domenica 2 novembre

Maltempo sul settore centro-orientale con piogge e rovesci; maggiormente asciutto a ponente, venti forti meridionali e moto ondoso in aumento.

Fonte Centro Meteo Ligure Limet

