Le previsioni

Meteo: sulla Liguria un’altra giornata soleggiata, con vento forte e temperature in calo previsioni

Sembrerebbe tuttavia profilarsi uno sblocco nel corso della prossima settimana, con l’arrivo di un nuovo periodo instabile

meteo 16 ottobre 2025

Liguria. Il blocco anticiclonico, seppur in indebolimento, continua a regalare giornate prevalentemente soleggiate sull’Italia settentrionale. Sembrerebbe tuttavia profilarsi uno sblocco nel corso della prossima settimana, con l’arrivo di un nuovo periodo instabile: sarà comunque necessario attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 16 ottobre avremo già dalla mattinata cieli sgombri da nubi su tutta la regione, non si esclude tuttavia la presenza di qualche foschia o nebbia a banco sui versanti padani del settore centrale, ma in rapido diradamento. Nel pomeriggio proseguirà sulla falsariga della mattinata, con qualche cumulo in più nei settori interni del centro e del ponente.

Venti tesi dai quadranti settentrionali, in particolare in mattinata, con locali rinforzi nelle vallate esposte del centro-ponente con raffiche fino a 50-60 chilometri orari. Mari generalmente poco mossi, stirati sotto costa sul centro-ponente, mossi al largo. Temperature stazionarie o in lieve calo, in particolare su settore centro-orientale: sulla costa minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 20 e 23 gradi; all’interno minime tra 2 e 13 gradi, massime tra 16 e 21 gradi.

Venerdì 17 ottobre in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare poco mosso, quasi calmo a levante. Temperature generalmente in lieve calo.

Sabato 18 ottobre altra giornata prevalentemente soleggiata, seppur con nubi in aumento nell’imperiese, ma senza fenomenologia associata.

Venti a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo.

