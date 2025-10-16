Liguria. Il blocco anticiclonico, seppur in indebolimento, continua a regalare giornate prevalentemente soleggiate sull’Italia settentrionale. Sembrerebbe tuttavia profilarsi uno sblocco nel corso della prossima settimana, con l’arrivo di un nuovo periodo instabile: sarà comunque necessario attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 16 ottobre avremo già dalla mattinata cieli sgombri da nubi su tutta la regione, non si esclude tuttavia la presenza di qualche foschia o nebbia a banco sui versanti padani del settore centrale, ma in rapido diradamento. Nel pomeriggio proseguirà sulla falsariga della mattinata, con qualche cumulo in più nei settori interni del centro e del ponente.

Venti tesi dai quadranti settentrionali, in particolare in mattinata, con locali rinforzi nelle vallate esposte del centro-ponente con raffiche fino a 50-60 chilometri orari. Mari generalmente poco mossi, stirati sotto costa sul centro-ponente, mossi al largo. Temperature stazionarie o in lieve calo, in particolare su settore centro-orientale: sulla costa minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 20 e 23 gradi; all’interno minime tra 2 e 13 gradi, massime tra 16 e 21 gradi.

Venerdì 17 ottobre in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare poco mosso, quasi calmo a levante. Temperature generalmente in lieve calo.

Sabato 18 ottobre altra giornata prevalentemente soleggiata, seppur con nubi in aumento nell’imperiese, ma senza fenomenologia associata.

Venti a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo.