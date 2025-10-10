Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 10 ottobre, è previsto un cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare possibili banchi di nebbia al mattino nelle vallate più interne dei versanti padani in rapido dissolvimento. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Un forte anticiclone di blocco impedisce alle perturbazioni atlantiche di scorrere sulla nostra regione. Fino a lunedi 13 tempo stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo.

Venti: Moderati da nord con qualche rinforzo nelle vallate centro-occidentali al mattino.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature: In aumento le minime lungo le coste, massime stazionarie o in lieve aumento

Costa: min: +14°C/+17°C – max: +22°C/+24°C.

Interno: min: 1°C/+11°C – max: +16°C/+20°C.