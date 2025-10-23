Liguria. Un vortice di bassa pressione presente sull’Oceano Atlantico settentrionale è in queste ore intercettata dalla corrente a getto che l’accompagnerà rapidamente verso l’Europa centro-meridionale. Il fronte freddo che ne scaturisce porterà piogge intense e venti molto forti sulla Liguria, prima di un netto miglioramento atteso per venerdì.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 23 ottobre avremo in mattinata rapido peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci nell’interno del settore orientale che anticiperanno il fronte freddo atteso per le ore centrali, che porterà precipitazioni intense nell’imperiese e dal Promontorio di Portofino verso est, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Genovesato occidentale e savonese più ai margini del peggioramento, anche se non resteranno tuttavia asciutte. Miglioramento delle condizioni già a partire dal tardo pomeriggio, con schiarite in progressione da ponente verso levante.

In mattinata aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio fino a 70-80 chilometri orari sul Mar Ligure e sui crinali esposti del levante. Nelle ore centrali e primo pomeriggio, in concomitanza con il passaggio del sistema frontale, ulteriore aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio locali oltre i 100 chilometri orari, sempre sul Mar Ligure e centro-levante della regione. Rotazione delle correnti nel corso del pomeriggio, con direzione prevalente da ovest-nord/ovest. Mare da molto mosso ad agitato, localmente molto agitato a levante ed al largo tra il pomeriggio e la serata, con onda significativa oltre i 3-3.5 metri e periodo fino a 9 secondi. Temperature minime in calo nell’interno nel corso della serata, stazionarie in costa; massime generalmente stazionarie, in lieve aumento a ponente: sulla costa minime tra 12 e 19 gradi, massime tra 18 e 24 gradi; all’interno minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 13 e 21 gradi.

Venerdì 24 ottobre giornata ampiamente soleggiata lungo tutto l’arco della giornata.

Venti moderati, a tratti tesi da ovest-nord/ovest, localmente forti sui crinali esposti, con raffiche fino a 60-65 chilometri orari. Mare inizialmente da molto mosso ad agitato, in graduale scaduta nel corso della giornata fino a molto mosso. Temperature generalmente in calo, in particolar modo nei valori minimi.

Sabato 25 ottobre altra giornata prevalentemente soleggiata su tutta la regione.

Venti deboli, al più moderati, dai quadranti settentrionali. Mare da mosso a molto mosso. Temperature generalmente stazionarie.