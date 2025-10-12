Liguria. Il robusto campo anticiclonico, con i massimi di geopotenziale sul Regno Unito, tenderà ad erodersi progressivamente, favorendo un graduale incremento della copertura nuvolosa ad inizio prossima settimana. Prima ci attende una domenica stabile e soleggiata.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 12 ottobre al mattino i cieli si presenteranno sereni su tutta la Regione, eccezion fatta per possibili banchi di nebbia nelle aree interne alle spalle del settore centrale, in rapido dissolvimento. A seguire, giornata che trascorrerà con cieli in prevalenza sereni, da segnalare solamente qualche nube sui rilievi e il transito di velature sul ponente regionale.

Venti di notte e al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, sono attesi rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele. Dalle ore centrali del giorno, ventilazione a regime di brezza sull’intera regione. Mare poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento: sulla costa minime tra 14 e 20 gradi, massime tra 22 e 26 gradi; all’interno minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 19 e 23 gradi.

Lunedì 13 ottobre giornata caratterizzata da un progressivo incremento della nuvolosità, a partire dai versanti padani centro-occidentali. Nubi che, specie nel pomeriggio, andranno a coinvolgere anche le aree interne orientali ed i settori costieri, anche se con ancora ampie aperture su quest’ultimi (specie sul centro-levante).

Venti deboli o moderati da est/nord-est a ponente, da est/sud-est altrove. Mare in prevalenza poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Martedì 14 ottobre nuvolosità sparsa, nelle ore pomeridiane addensamenti più consistenti nella aree interne con il rischio di qualche piovasco.

Temperature minime in lieve aumento, massime stabili.