Liguria. L’afflusso di correnti più fresche dalla porta della Bora ha causato un sensibile abbassamento delle temperature sulla nostra regione, specialmente nei valori minimi, tuttavia un esteso promontorio di alta pressione, instauratosi sulla penisola Iberica, tenderà ad espandersi sul Mediterraneo Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità e un aumento graduale delle temperature in quota. Sono le previsioni del tempo per la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Il meteo Liguria di oggi, martedì 7 ottobre

Cieli prevalentemente sereni su tutta la regione per l’intero periodo; Sarà tuttavia possibile la locale comparsa di nuvolosità di tipo medio-basso, in mattinata sul Tigullio costiero e nel corso del pomeriggio nelle aree interne del Centro-Levante, senza fenomeni associati.

Venti deboli o al più moderati di tramontana in nottata e in tarda serata con locali rinforzi tra Savonese e Genovesato. Rotazione mattutina a Ovest/Sud-Ovest a partire dalle coste Imperiesi e Savonesi, in estensione pomeridiana ai settori centro-orientali.

Mari stirati sotto costa tra nottata e prima mattinata; poco mossi a partire dalla mattinata su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie con locali gelate mattutine nelle aree interne interessate dall’ “inversione”. Massime in leggero aumento.

Costa: min: +10°C/+17°C – max: +19°C/+24°C.

Interno: min: +0°C/+9°C – max: +15°C/+22°C.

Mercoledì 8 ottobre

Copertura nuvolosa crescente sul Centro-Ponente regionale con cieli parzialmente nuvolosi per gran parte della giornata e schiarite più ampie possibili in mattinata. Ulteriore incremento della nuvolosità nel pomeriggio sui versanti marittimi del Genovesato e sul Tigullio ma senza fenomeni associati. Ampie schiarite sullo Spezzino in mattinata.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali nel corso della mattinata e del pomeriggio.

Mari poco mossi sulle coste del Centro-Levante; Quasi calmi a Ponente

Temperature in leggero aumento nei valori minimi. Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi

Giovedì 9 ottobre

Giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata; nuvolosità bassa, anche serrata, sarà presente sui versanti padani occidentali in mattinata, senza fenomeni associati. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in leggero aumento.