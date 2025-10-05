Liguria. Dopo un sabato all’insegna della pioggia torna il sereno sulla Liguria. Si allontana infatti la coda della perturbazione responsabile del maltempo, mentre si rafforza l’anticiclone che riporta il sole sull’intera regione.

Previsioni meteo domenica 5 ottobre

Gli ultimi piovaschi sono attesi prima dell’alba sul levante. Nel corso della mattinata rapido esaurimento delle precipitazioni, con i cieli che diverranno sereni su gran parte del territorio regionale fino al termine della giornata. Da segnalare solamente qualche rovescio sulle Alpi Liguri, in veloce esaurimento serale, e qualche addensamento nel pomeriggio.

Venti: di notte e al mattino, moderati o forti dai quadranti settentrionali. In tale contesto, sono attese raffiche di burrasca forte o tempesta, 80-100 km/h, in particolare tra Genova e Capo Mele e sui crinali esposti.

Dalle ore centrali della giornata, progressiva attenuazione della ventilazione, che diverrà in prevalenza moderata con qualche raffica più intensa, sempre da settentrione.

Mari: notte e mattino, molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove. Nel corso della giornata, moto ondoso in graduale scaduta a partire da ponente.

Temperature: minime in lieve aumento in serata a causa della forte compressione dettata dalla ventilazione settentrionale tra notte e mattino. Massime in crescita.

Costa: min: +13°C/+18°C – max: +20°C/+24°C.

Interno: min: +3°C/+11°C – max: +16°C/+21°C.

Previsioni meteo per lunedì 6 ottobre