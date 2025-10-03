Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 3 ottobre, al mattino banchi nuvolosi saranno presenti sul mare con locali estensioni ad alcuni tratti di costa, ma con basso rischio di pioggia. Sul resto della regione cielo da sereno a velato. Nel pomeriggio gli annuvolamenti (sempre a carattere locale e senza precipitazioni) si trasferiranno nei settori interni. Sul resto della regione cielo velato da nubi alte e sottili con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

Venti

Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

In ulteriore calo, possibili deboli gelate nelle prime ore del mattino nel fondovalle avetano e della Val Trebbia.

Costa: min: +8°C/+13°C – max: +17°C/+20°C.

Interno: min: -1°C/+5°C – max: +8°C/+16°C.