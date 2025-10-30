Liguria. L’Italia entra nel vivo del peggioramento: una prima ondulazione porterà piogge diffuse nella giornata di oggi, cui seguirà una fase più asciutta ma sempre instabile, con rovesci disorganizzati, prima del passaggio di un nuovo sistema frontale alla fine del weekend. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: possibili locali allagamenti nell’Imperiese e tra la notte e il mattino nel Tigullio e relativo entroterra, in concomitanza con il passaggio del fronte. Sempre in questa fase sono attese forti raffiche di vento sul centro-levante, dapprima a carattere di Ostro-Scirocco ed in rotazione a quelli settentrionali in conseguenza al passaggio frontale.

Cielo e Fenomeni: nella prima parte della notte rovesci anche intensi dal Promontorio di Portofino verso est, prodromi dell’arrivo del fronte dalla Francia che impatterà nelle stesse ore nell’Imperiese, con possibili locali allagamenti e qualche colpo di tuono. Schiarite sull’estremo ponente attese già tra la tarda notte e il primo mattino.

In questa fase il passaggio del fronte interesserà quindi il centro e levante della regione, con possibili loc. disagi dal Genovesato orientale verso est, in particolare in zona Tigullio e relativo entroterra; più ai margini il Savonese, anche se non resterà tuttavia asciutto. Rapido miglioramento in mattinata dall’Imperiese al Genovesato, con schiarite diffuse in particolare in costa fino a tarda serata. Residui rovesci post-frontali invece a levante nel pomeriggio alternati a fasi più asciutte.

Venti: sostenuto a carattere di Ostro-Scirocco sul centro-levante in nottata, con raffiche fino a forti. Correnti in rotazione dai quadranti settentrionali nel corso della mattinata, a tratti intense su Savonese e Genovesato. Mari: molto mosso, loc. agitato al largo. In calo a mosso in serata.

Temperature: generalmente stazionarie, in aumento a ponente e nell’entroterra di levante. Costa: min: +12°C/+18°C – max: +17°C/+21°C; interno: min: +6°C/+14°C – max: +11°C/+18°C.

VENERDì 31 OTTOBRE: in nottata locali rovesci nel Savonese costiero. Nelle ore diurne nuvolosità diffusa sul centro-levante, più compatta nell’interno, ma senza fenomenologia associata. Maggiori schiarite a Ponente. [Evoluzione incerta: seguire gli aggiornamenti]

Venti: deboli, al più moderati inizialmente dai quadranti settentrionali, in rotazione a quelli meridionali nel pomeriggio. Mari: inizialmente mosso su tutti i settori, in graduale scaduta fino a poco mosso. Temperature: stazionarie.

SABATO 1 NOVEMBRE: giornata con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutta la regione; nuovi rovesci sul settore centro-orientale a partire dalle ore centrali, prima del nuovo fronte atteso per la giornata di domenica. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mosso, mosso al largo. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]