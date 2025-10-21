Liguria. L’abbassamento del flusso Atlantico sul continente Europeo, favorisce la continua risalita di correnti meridionali sul Mediterraneo Centro-Occidentale. Sulla nostra regione sono attese giornate uggiose e possibili fasi piovose nel corso della settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: il fronte perturbato sposta i suoi massimi precipitativi in nottata sullo Spezzino, con rovesci anche intensi e qualche colpo di tuono fino all’alba; Talvolta in mattinata saranno possibili deboli piovaschi localizzati sul Levante regionale. Atteso un parziale miglioramento sul Centro-Ponente con cieli che però rimarranno molto nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata. Qualche locale schiarita sarà possibile nelle ore pomeridiane e in quelle serali.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in mattinata con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato; Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Possibili rinforzi di Libeccio in serata al largo.

Mari: molto mossi o localmente agitati tra nottata e prima mattinata con onda di Libeccio. Mossi o molto mossi tra tarda mattinata e serata.

Temperature: minime stazionarie. Massime in aumento, specialmente sui versanti marittimi. Costa: min: +12°C/+16°C – max: +17°C/+21°C; interno: min: +0°C/+10°C – max: +10°C/+18°C.

MERCOLEDì 22 OTTOBRE: cieli molto nuvolosi sull’intero territorio regionale con possibili deboli precipitazioni sullo Spezzino Orientale. Qualche locale schiarita sarà possibile nel corso del pomeriggio. Nuove precipitazioni in serata sull’estremo Levante anche a carattere di rovescio. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Moderati da Sud-Ovest davanti alle coste Imperiesi e sul Levante regionale fino a fine periodo. Mari: molto mossi con onda lunga di Libeccio e possibile mareggiata serale sulle coste di Levante.

Temperature: in leggero aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

GIOVEDì 23 OTTOBRE: rapido peggioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata: sviluppo di rovesci intensi anche a stampo temporalesco sul Centro-Levante. Deboli piogge intermittenti a Ponente. Più asciutto sui versanti padani occidentali. Venti: moderati o forti da Sud-Ovest. Mari: agitati con onda di Libeccio. Temperature: in lieve aumento. [Previsione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]