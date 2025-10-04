Liguria. La coda di una veloce perturbazione interesserà la Liguria tra la giornata di sabato e le prime ore di domenica. Successivo miglioramento con cielo sereno ed aumento delle temperature a partire da lunedì 6 ottobre.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 4 ottobre avremo su tutta la regione nuvolosità irregolare, più compatta dal savonese verso levante dove non escludiamo la possibilità di qualche pioggia o rovescio, più intenso nelle aree interne. Tempo asciutto a ponente con schiarite ampie tra imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale. Nel pomeriggio concentrazione dei piovaschi da Genova verso levante con maggiore insistenza sulla fascia appenninica. A ponente variabile con ampie schiarite ed assenza di fenomeni.

Venti in rapido rinforzo dai quadranti meridionali. Tra pomeriggio e sera vento in attenuazione a ponente e rinforzi da ovest-sud-ovest al largo. Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo e sul levante in serata. Temperature minime in aumento, in calo le massime sul settore centro-orientale della regione, stazionarie a ponente: sulla costa minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 17 e 21 gradi; all’interno minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Domenica 5 ottobre avremo tra la notte e le prime ore del mattino ultimi rovesci sullo spezzino. Cielo quasi sereno sul resto della regione, con qualche addensamento sui versanti padani. Nel pomeriggio in genere soleggiato ovunque a parte il transito di nuvolosità poco consistente da monte verso mare, in dissolvimento in serata. Addensamenti più compatti sull’Imperiese occidentale, anch’essi in attenuazione al calare del sole.

Venti forti da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio. Mare molto mosso o agitato per onda lunga da sud-ovest in scaduta nel pomeriggio. Temperature minime in calo, in aumento le massime sotto costa, in calo invece nelle aree interne.

Lunedì 6 ottobre soleggiato su tutta la regione con vento debole e temperature in aumento.