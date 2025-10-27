Liguria. L’afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali garantisce un ulteriore abbassamento delle temperature sulla nostra regione, nelle prime ore del mattino. Prima parte della settimana con cieli prevalentemente poco nuvolosi o velati sul Centro-Ponente e parzialmente nuvolosi a Levante. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: mari localmente agitati al largo e sulle coste di levante con onda lunga di Libeccio (2.5MT; periodo: 7-8 sec.).

Cielo e Fenomeni: cieli velati in mattinata su tutta la regione con locali aperture nelle ore centrali sul Centro-Ponente. Nel corso del pomeriggio schiarite via a via più ampie con cieli pressoché sereni su tutto il territorio regionale entro sera. Locali annuvolamenti saranno tuttavia possibili sulle dorsali Appenniniche di Levante, senza fenomeni associati.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali sotto costa; Deboli variabili nell’entroterra con lunghi periodi caratterizzati da condizioni di “calma di vento”.

Mari: mossi o molto mossi sulle coste del Centro-Ponente; Molto mossi o localmente agitati al largo e sulle coste di Levante con onda lunga di Libeccio per l’intero periodo.

Temperature: in diminuzione, specie nei valori minimi; Possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e minime anche inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi. Costa: min: +7°C/+14°C – max: +16°C/+20°C; interno: min: -1°C/+7°C – max: +11°C/+18°C.

MARTEDì 28 OTTOBRE: aumento della nuvolosità sulle coste del Centro-Ponente a partire dalle prime ore del mattino. Cieli parzialmente o localmente molto nuvolosi tra pomeriggio e serata sul settore centrale, senza fenomeni associati. Locali schiarite potranno fare la loro comparsa con maggior frequenza sullo Spezzino e sull’Imperiese nel corso della giornata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali tra mattinata e primo pomeriggio. Rinforzi moderati da Est/Sud-Est tra pomeriggio e serata sul Golfo di Genova e sui crinali Appenninici.

Mari: poco mossi o localmente mossi a Ponente. Generalmente mossi sul Centro-Levante e al largo. Temperature: stazionarie nei valori minimi; In aumento nei valori massimi sui versanti padani

MERCOLEDì 29 OTTOBRE: peggioramento delle condizioni meteo nella seconda parte di giornata con rovesci sparsi sul settore Centro-Orientale; Preludio di un possibile intenso peggioramento, atteso per la giornata di giovedì. Venti: tesi dai quadranti meridionali. Mari: mossi. Temperature: in progressivo aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]