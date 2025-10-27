  • News24
Meteo: inizio settimana poco nuvoloso sulla Liguria, temperature in discesa previsioni

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

meteo 27 ottobre

Liguria. L’afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali garantisce un ulteriore abbassamento delle temperature sulla nostra regione, nelle prime ore del mattino. Prima parte della settimana con cieli prevalentemente poco nuvolosi o velati sul Centro-Ponente e parzialmente nuvolosi a Levante. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni. 

Avvisi: mari localmente agitati al largo e sulle coste di levante con onda lunga di Libeccio (2.5MT; periodo: 7-8 sec.).

Cielo e Fenomeni: cieli velati in mattinata su tutta la regione con locali aperture nelle ore centrali sul Centro-Ponente. Nel corso del pomeriggio schiarite via a via più ampie con cieli pressoché sereni su tutto il territorio regionale entro sera. Locali annuvolamenti saranno tuttavia possibili sulle dorsali Appenniniche di Levante, senza fenomeni associati.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali sotto costa; Deboli variabili nell’entroterra con lunghi periodi caratterizzati da condizioni di “calma di vento”.

Mari: mossi o molto mossi sulle coste del Centro-Ponente; Molto mossi o localmente agitati al largo e sulle coste di Levante con onda lunga di Libeccio per l’intero periodo.

Temperature: in diminuzione, specie nei valori minimi; Possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e minime anche inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi. Costa: min: +7°C/+14°C – max: +16°C/+20°C; interno: min: -1°C/+7°C – max: +11°C/+18°C.

MARTEDì 28 OTTOBRE: aumento della nuvolosità sulle coste del Centro-Ponente a partire dalle prime ore del mattino. Cieli parzialmente o localmente molto nuvolosi tra pomeriggio e serata sul settore centrale, senza fenomeni associati. Locali schiarite potranno fare la loro comparsa con maggior frequenza sullo Spezzino e sull’Imperiese nel corso della giornata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali tra mattinata e primo pomeriggio. Rinforzi moderati da Est/Sud-Est tra pomeriggio e serata sul Golfo di Genova e sui crinali Appenninici.

Mari: poco mossi o localmente mossi a Ponente. Generalmente mossi sul Centro-Levante e al largo. Temperature: stazionarie nei valori minimi; In aumento nei valori massimi sui versanti padani

MERCOLEDì 29 OTTOBRE: peggioramento delle condizioni meteo nella seconda parte di giornata con rovesci sparsi sul settore Centro-Orientale; Preludio di un possibile intenso peggioramento, atteso per la giornata di giovedì. Venti: tesi dai quadranti meridionali. Mari: mossi. Temperature: in progressivo aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

