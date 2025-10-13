Liguria. Permangono condizioni di stabilità su tutto il Nord-Ovest Italiano, grazie al dominio anticiclonico sul Mediterraneo Centro-Occidentale. Possibile rientro fresco da Est a partire da martedì, il tutto in un contesto prevalentemente asciutto e con precipitazioni sporadiche sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: cieli poco nuvolosi o sereni in mattinata sui versanti marittimi con possibili foschie tra Genovesato e Savonese Orientale; Banchi di nebbia in sviluppo nelle vallate dei versanti Padani centro-occidentali, in diradamento entro pranzo. Cieli velati sull’Imperiese e sul Savonese Occidentale con nuvolosità in aumento nei settori interni nel corso delle ore centrali e primo-pomeridiane. Cieli tersi altrove fino a fine periodo.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali tra mattinata e tardo pomeriggio. Mari: poco mossi al largo e sulle coste Imperiesi; Quasi calmi sui restanti tratti di costa fino a fine periodo.

Temperature: stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: min: +14°C/+20°C – max: +22°C/+26°C; interno: min: +3°C/+11°C – max: +19°C/+23°C.

MARTEDì 14 OTTOBRE: nuvolosità irregolare in mattinata, specie sui versanti padani e nelle aree dell’entroterra. Nel corso della giornata nuvolosità in progressiva diminuzione sul settore centrale con cieli sereni o al più poco nuvolosi; Cieli poco o parzialmente nuvolosi sull’estremo Ponente e sullo Spezzino, ove le schiarite saranno alternate a periodi dominati da nuvolosità più serrata. Possibili veloci rovesci nelle ore centrali sulla fascia Appenninica di Levante e sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali tra mattinata e tardo pomeriggio. Possibili locali rinforzi moderati al largo delle coste Imperiesi tra tarda nottata e prima mattinata. Mari: generalmente poco mossi; Localmente mossi al largo delle coste Imperiesi in mattinata.

Temperature: minime in leggero aumento nelle aree interne; Massime stazionarie o in lieve calo sotto costa.

MERCOLEDì 15 OTTOBRE: nuvolosità sparsa nelle aree interne con possibili rovesci in sviluppo nelle ore centrali sul comparto delle Alpi Liguri e sull’Appennino di Levante, in sconfinamento verso le coste limitrofe nel corso del pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mari: mossi o molto mossi, con locali rinforzi al largo delle coste Imperiesi. Temperature: in diminuzione, specialmente a partire dalla serata, in quota e nelle aree interne; Fenomeni di compressione in mattinata a Ponente con picchi localmente superiori ai +25°C.