Liguria. Il meteo in Liguria in questi giorni sarà caratterizzato da un graduale abbassamento delle temperature, a causa dell’ingresso dal nord est di correnti fresche, in un contesto prevalentemente asciutto.

Secondo il Centro Limet, oggi, giovedì 2 ottobre, avremo una mattinata con cieli sereni sul centro-levante e poco o parzialmente nuvolosi a ponente, con qualche brandello di nuvolosità bassa possibile sui versanti padani con le prime luci dell’alba. Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa sull’imperiese con possibili locali piovaschi associati. Cieli tersi sui restanti settori fino a sera con clima prevalentemente asciutto sui versanti marittimi.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali nel corso della tarda mattinata e del pomeriggio. Possibile insistenza da parte delle correnti settentrionali, tra genovesato e savonese, nelle ore centrali della giornata. Mari poco mossi o quasi calmi sulle coste del centro-levante; poco mossi o localmente mossi in mattinata a ponente e al largo. Temperature in generale calo, specialmente nei valori minimi nelle aree dell’entroterra (possibili gelate tra tarda nottata e prima mattinata nei fondovalle del profondo entroterra di Levante): sulla costa minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 17 e 21 gradi; all’interno minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 9 e 16 gradi.

Venerdì 3 ottobre giornata uggiosa con cieli molto nuvolosi per il transito di nuvolosità bassa in mattinata e medio-alta stratificata nel pomeriggio. Schiarite possibili a Levante nella prima parte di giornata. Possibilità di piogge scarsa.

Venti moderati di scirocco in mattinata; In calo pomeridiano a deboli variabili su tutti i settori. Mari mossi in mattinata e poco mossi o quasi calmi a partire dalle ore pomeridiane. Temperature

stazionarie nei valori minimi con possibili gelate nelle aree dell’entroterra; In lieve diminuzione nei valori massimi a ponente.

Sabato 4 ottobre nuvolosità in aumento, specialmente sul settore centro-occidentale. Schiarite sullo spezzino orientale nella seconda parte di giornata. Deboli precipitazioni saranno possibili a partire dalla serata a ponente.

Venti deboli dai quadranti meridionali; mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento.