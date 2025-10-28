Liguria. L’afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali viene sostituito da un richiamo umido via a via più impostato, nel corso della settimana, sul Mediterraneo Centro-occidentale. Ne scaturisce, sulla nostra regione, un aumento della copertura nuvolosa e la comparsa delle precipitazioni a partire dalla giornata di Mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: mari localmente agitati in tarda nottata e prima mattinata a Levante con onda lunga di Libeccio.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino andrà ad interessare il Levante regionale, in estensione pomeridiana ai versanti marittimi del Genovesato e al Savonese Orientale, senza fenomeni associati. Cieli sereni o poco nuvolosi sull’estremo Ponente e sui versanti padani Occidentali con clima più asciutto fino a sera. Copertura nuvolosa in aumento a partire dalla tarda serata su tutti i settori.

Venti: deboli o al più moderati da Est/Sud-Est. Locali rinforzi in serata sulle coste del Genovesato e al largo. Mari: molto mossi o agitati in mattinata a Levante con onda lunga da Sud-Ovest; In scaduta pomeridiana con mari poco mossi o mossi su tutti i settori.

Temperature: stazionarie nei valori minimi con possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e valori inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi. Massime stazionarie o in leggero aumento. Costa: min: +8°C/+15°C – max: +17°C/+22°C; interno: min: -1°C/+8°C – max: +11°C/+18°C.

MERCOLEDì 29 OTTOBRE: copertura nuvolosa in aumento già dalla nottata con deboli precipitazioni tra Spezzino e Genovesato Centro-Orientale, in parziale esaurimento nelle ore centrali della giornata. Cieli molto nuvolosi o coperti sui restanti settori, ove non saranno però escluse deboli precipitazioni intermittenti. Peggioramento serale a partire dall’estremo Ponente con piogge moderate in estensione progressiva verso il settore Centro-Occidentale.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali in prima mattinata a Ponente. Deboli o al più moderati dai quadranti meridionali a partire dalla tarda mattinata su tutti i settori. Mari: poco mossi o localmente mossi a Levante.

Temperature: in aumento nei valori minimi. Massime stazionarie o in leggera diminuzione sulle coste del Centro-Levante.

GIOVEDì 30 OTTOBRE: peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione: Possibile sviluppo di una linea di convergenza, anche con caratteristiche di stazionarietà, sul settore Centro-Orientale. Piogge intermittenti sulle restanti zone per l’intero periodo. Ventilazione impostata dai quadranti settentrionali sul Savonese e sul Genovesato Occidentale (con conseguente abbassamento delle temperature), mentre risulterà di Scirocco sul Levante con valori di temperatura generalmente stazionari nel corso della giornata. Mari: stirati sotto costa sul Centro-Ponente; molto mossi o agitati al largo e a Levante. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]