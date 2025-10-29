Liguria. Inizia un periodo perturbato anche per la nostra regione dovuto al transito di varie depressioni di origine atlantica. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: rinforzo dello Scirocco a levante nella seconda parte della giornata.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità in graduale aumento specialmente sul settore centro-orientale dove già dal mattino non escludiamo qualche debole e temporaneo piovasco. Maggiori schiarite sull’Imperiese. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ulteriormente aumentando e con essa anche il rischio pioggia che interesserà in pratica tutta la regione, anche se non sono attesi fenomeni intensi.

Venti: al mattino deboli e variabili sul settore centro-occidentale, moderati o tesi da sud-est su quello orientale. Nel pomeriggio avremo un deciso rinforzo dei venti da sud-est in particolare tra Genovese e Spezzino. Mari: generalmente mosso su tutti i settori.

Temperature: in aumento nei valori minimi ma in calo nei valori massimi. Costa: min: +13°C/+18°C – max: +17°C/+20°C; interno: min: +3°C/+8°C – max: +11°C/+16°C.

GIOVEDì 30 OTTOBRE: al mattino rovesci anche intensi interesseranno gran parte del settore centro-orientale, più asciutto a ponente. Nel pomeriggio schiarite su Imperiese mentre sul resto della regione avremo un generale calo dell’intensità dei fenomeni.

Venti: forti dai quadranti meridionali specie sul centro-levante. Dal pomeriggio rotazione generale delle correnti da nord. Mari: molto mosso in calo a mosso dalla sera. Temperature: in generale calo.

VENERDì 31 OTTOBRE: sul centro-levante della regione possibili ancora deboli piogge, mentre a ponente avremo nuvolosità variabile. Vento forte da nord e temperature in generale calo. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]