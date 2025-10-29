  • News24
Previsioni

Meteo: giornata molto nuvolosa, vento forte e ritorna la pioggia previsioni

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Previsioni meteo 29 ottobre 2025

Liguria. Inizia un periodo perturbato anche per la nostra regione dovuto al transito di varie depressioni di origine atlantica. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni. 

Avvisi: rinforzo dello Scirocco a levante nella seconda parte della giornata.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità in graduale aumento specialmente sul settore centro-orientale dove già dal mattino non escludiamo qualche debole e temporaneo piovasco. Maggiori schiarite sull’Imperiese. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ulteriormente aumentando e con essa anche il rischio pioggia che interesserà in pratica tutta la regione, anche se non sono attesi fenomeni intensi.

Venti: al mattino deboli e variabili sul settore centro-occidentale, moderati o tesi da sud-est su quello orientale. Nel pomeriggio avremo un deciso rinforzo dei venti da sud-est in particolare tra Genovese e Spezzino. Mari: generalmente mosso su tutti i settori.

Temperature: in aumento nei valori minimi ma in calo nei valori massimi. Costa: min: +13°C/+18°C – max: +17°C/+20°C; interno: min: +3°C/+8°C – max: +11°C/+16°C.

GIOVEDì 30 OTTOBRE: al mattino rovesci anche intensi interesseranno gran parte del settore centro-orientale, più asciutto a ponente. Nel pomeriggio schiarite su Imperiese mentre sul resto della regione avremo un generale calo dell’intensità dei fenomeni.

Venti: forti dai quadranti meridionali specie sul centro-levante. Dal pomeriggio rotazione generale delle correnti da nord. Mari: molto mosso in calo a mosso dalla sera. Temperature: in generale calo.

VENERDì 31 OTTOBRE: sul centro-levante della regione possibili ancora deboli piogge, mentre a ponente avremo nuvolosità variabile. Vento forte da nord e temperature in generale calo. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

