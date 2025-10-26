  • News24
Bollettino

Meteo, domenica tra sole e nuvole sulla Liguria: temperature stazionarie

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Liguria. Secondo le previsioni degli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 26 ottobre, di notte e nella prima parte di mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, o al più nuvoloso a levante, per il transito di stratificazioni medio-alte. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un progressivo diradamento della nuvolosità, dapprima sul centro-ponente e poi in estensione anche al levante, con solamente qualche velatura in transito o locali addensamenti più consistenti che, in discesa dalle Alpi Liguri, potranno interessare imperiese e savonese occidentale tra il pomeriggio e le prime ore serali.

Venti

per gran parte della giornata, forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest al largo in direzione Capo Corso, deboli o moderati a rotazione ciclonica sulla Regione. In serata, ventilazione in rinforzo e in rotazione dai quadranti settentrionali, attese raffiche fino a 60-70 km/h.

Mari

molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove.

Temperature

stazionarie o in lieve aumento.

Costa: min: +11°C/+17°C – max: +19°C/+22°C.

Interno: min: +2°C/+10°C – max: +13°C/+19°C.

