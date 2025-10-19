Liguria. Anticiclone che, dopo aver stazionato per gran parte del mese di ottobre sul Nord Italia, lascia progressivamente spazio all’arrivo di una perturbazione, che ci interesserà direttamente all’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottetempo e nella prima parte della mattinata, cieli che si presenteranno sereni o, al più, disturbati da sottili velature, eccezion fatta per qualche nube bassa sui versanti padani intorno all’alba. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un progressivo incremento della copertura nuvolosa, dapprima di tipo medio-alto e poi di stampo marittimo, ad iniziare dal settore centro-occidentale. Nel corso della serata, non sono esclusi locali pioviggini o brevi piovaschi in prossimità dei rilievi sul centro-ponente.

Venti: tra notte e mattino, deboli da Nord, ma con rinforzi fino a moderati tra Genova e Capo Mele. Nel corso della giornata, tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità perlopiù debole. Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo. Costa: min: +11°C/+16°C – max: +18°C/+22°C; interno: min: -2°C/+9°C – max: +12°C/+17°C.

LUNEDì 20 OTTOBRE: giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione. In tale contesto, sono attese piogge che, soprattutto tra il pomeriggio e la serata, potranno assumere carattere di rovescio sull’imperiese e sul settore centro-orientale. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o moderati di direzione variabile. Mari: da poco mosso a mosso. Temperature: minime in aumento, specie nelle zone interne, massime in calo.

MARTEDì 21 OTTOBRE: tra notte e mattino, rovesci, anche a carattere temporalesco, sul levante in graduale spostamento verso Est. A seguire, giornata che trascorrerà con cieli grigi e qualche precipitazione sparsa sull’intera Regione. Temperature: in lieve aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]