Liguria. L’alta pressione, seppure in indebolimento, assicurerà ancora condizioni abbastanza stabili sulla nostra regione fino a domenica 19 ottobre. Lunedì 20 ottobre peggioramento con piogge anche intense. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nubi sparse saranno presenti tra Imperiese e Savonese centro-occidentale dove non si esclude qualche goccia di pioggia; gli annuvolamenti tenderanno comunque ad attenuarsi nell’arco della giornata. Sui restanti settori regionali tempo in prevalenza soleggiato a parte qualche nube pomeridiana nelle zone interne, in dissolvimento in serata.

Venti: deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: in ulteriore lieve calo. Costa: min: +11°C/+15°C – max: +18°C/+20°C. Interno: min: +0°C/+8°C – max: +12°C/+16°C.

DOMENICA 19 OTTOBRE: nubi sparse su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto senza precipitazioni. Venti: deboli meridionali. Mari: calmo o quasi calmo. Temperature: in lieve ed ulteriore calo.

LUNEDI 20 OTTOBRE: peggiora con piogge anche intense sul settore centro-orientale e sull’estremo Imperiese. [SEGUIRE I PROSSIMI BOLLETTINI]