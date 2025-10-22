Liguria. Prosegue sull’Europa centro-meridionale la fase moderatamente instabile determinata dall’ingresso di masse d’aria di matrice artico-marittima. Rovesci sparsi saranno protagonisti dei prossimi giorni sulla Liguria, almeno fino alla giornata di giovedì, quando è atteso l’arrivo di un un sistema frontale più organizzato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nel corso della nottata e fino alla prima parte della mattina faranno la loro comparsa rovesci sparsi nello spezzino cui seguiranno timide schiarite alternate a fasi più nuvolose, mentre il resto della regione si districherà tra cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sul settore centrale, velati a ponente. Situazione in leggero miglioramento nel pomeriggio, con schiarite più consistenti a ponente e cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sul centro-levante. Nuovi rovesci sparsi in serata nello spezzino.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, a tratti moderati sul settore centrale in mattinata; deboli dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Mari: generalmente mosso, molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: min: +12°C/+19°C – max: +17°C/+20°C; interno: min: +6°C/+13°C – max: +14°C/+19°C.

GIOVEDì 23 OTTOBRE: precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco nel corso della mattinata per il passaggio del sistema frontale. Miglioramento nel pomeriggio con locali residui rovesci da instabilità post-frontale a levante, schiarite diffuse a partire da ponente. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati a carattere di Libeccio, forti loc. molto forti a Levante, con raffiche superiori a 80-85km/h. Mari: molto mosso, loc. agitato a ponente e a levante, agitato al largo con onde oltre i 4-5m. Periodo onda fino a 9-10s. Temperature: massime stazionarie, minime in calo nel corso della serata.

VENERDì 24 OTTOBRE: netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli soleggiati lungo tutto l’arco della giornata. Venti: deboli, a tratti moderati con direzione variabile. Vento di Libeccio molto forte al largo, con raffiche superiori ai 80-90km/h. Mare: molto mosso a levante, a tratti agitato al largo, mosso altrove. Temperature: minime in netto calo, massime stazionarie o in lieve calo.