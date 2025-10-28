  • News24
Consiglio regionale

Messa in sicurezza per negozi e imprese, premialità per trasferimento. Bozzano: “Atto concreto dopo alluvione in Val Bormida”

La legge regionale 49/2009 in materia di rilancio dell’attività edilizia

Alluvione Val Bormida danni Carcare

Con 13 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari è stato approvato l’ordine del giorno 15, presentato da Alessandro Bozzano (Vince Liguria-Noi Moderati) che impegna la Giunta, verificata l’opportunità di giungere in tempi rapidi alla messa in sicurezza delle strutture commerciali e/o industriali adiacenti i fiumi, a predisporre un emendamento alla legge per prevedere anche per questi immobili la concessione di premialità subordinata al trasferimento dei volumi.

Nel documento si rileva che la legge regionale 49/2009 prevede premialità per coloro che vogliano trasferire il volume dalle zone a rischio. L’assessore all’urbanistica Marco Scajola ha espresso parere favorevole.

Nel dibattito sono intervenuti Simone d’Angelo (Pd) e Roberto Arboscello (Pd).

La normativa attuale prevede la premialità per il trasferimento dei volumi per i nuclei abitativi a rischio esondazione, con questo atto Regione Liguria si è detta favorevole ad un emendamento per allargare le agevolazioni anche alle attività commerciali, industriali e artigianali.

“Con l’approvazione di questo ordine del giorno – ha commentato Bozzano – diamo un segnale concreto dopo l’ennesima alluvione in Valbormida: non possiamo più lasciare attività e lavoratori soli a fronteggiare gli enormi problemi che sorgono dalle zone a rischio”.

“Grazie alla Legge regionale 49 la Liguria premia chi sceglie di spostare e ricostruire in sicurezza, trasformando le emergenze in un’occasione di rinascita per tutto il territorio. Allargare la premialità alle strutture commerciali e industriali adiacenti i fiumi è un atto di responsabilità e buonsenso”.

“Troveremo con l’assessore Scajola il modus corretto per rendere attivo questo provvedimento al più presto” conclude.

