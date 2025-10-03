  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Focus

Mese della prevenzione al tumore alla mammella, ad Andora un convegno con lo Zonta Club Alassio-Albenga e Asl2

Il primo di un calendario itinerante che toccherà anche Albenga, Loano, Ortovero

Generico ottobre 2025

Andora. In occasione di” Ottobre mese della prevenzione al tumore alla mammella”, lo Zonta Club Alassio-Albenga, promuove un ciclo di quattro incontri itineranti dedicati al tema della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore alla mammella.

Il primo incontro si terrà ad Andora mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro con il patrocinio del Comune e dall’Asl2.

Il tema trattato sarà “Il punto di vista della radiologa: prevenzione e diagnosi” con l’intervento della dottoressa Nadia Perrone, radiologa della Breast Unit Asl2 – S.C. Radiologia Ponente, e la partecipazione della dottoressa Alessandra Franco, responsabile della Segreteria Organizzativa Screening Asl2.

Modererà l’incontro, ad ingresso libero, Mariagrazia Timo.

“L’amministrazione comunale di Andora è lieta di poter accogliere uno degli incontri organizzati dallo Zonta Club Alassio-Albenga e offrire ai cittadini un momento di approfondimento su un tema così importante come la prevenzione, fondamentale nel successo delle cure”- ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Monica Risso.

Gli appuntamenti successivi si svolgeranno:
– mercoledì 15 ottobre 2025 ad Albenga, presso l’Auditorium San Carlo, con l’incontro dal titolo “Il punto di vista dell’oncologa”;
– mercoledì 22 ottobre 2025 a Loano, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con l’incontro “Il punto di vista della chirurga senologa”;
– mercoledì 29 ottobre 2025 a Ortovero, presso la Sala Enoteca Regione Liguria, con l’incontro “Il punto di vista della fisiatra: gli esiti”.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 17.30 e sono a ingresso libero.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.