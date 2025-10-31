Mercato Rivera delle Palme a Carcare, “L’incanto” a Ranzi e tanti eventi a tema Halloween: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nel weekend caratterizzato da moltissimi eventi a tema Halloween, non mancheranno anche tanti altri appuntamenti per trascorrere ore di divertimento e relax in tutta la provincia. A Ranzi di Pietra Ligure torna “L’incanto”, un evento unico nel suo genere, che intreccia il senso di comunità con la forza dei ricordi, mentre a Carcare ci sarà il Mercato Riviera delle Palme. A Toirano ci saranno due giorni dedicati all’olio con Ulivissima. Per chi ama gli eventi a tema Halloween ci saranno alcuni appuntamenti che andranno avanti per tutto il fine settimana come “Bisturi Affiny” a Finalborgo e le iniziative di Asinolla a Pietra Ligure e Assonautica a Savona. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere nel weekend.

A RANZI TORNA L’INCANTO

In un mondo globalizzato che ad Halloween celebra il travestimento e la paura, Ranzi, piccolo borgo affacciato sul mare di Pietra Ligure, ‘in controtendenza’ sceglie di onorare la verità, la memoria e le tradizioni antiche. Nella festa di Ognissanti, sabato 1° novembre alle ore 15, nel cuore dell’autunno, tra i colori caldi delle foglie e l’aria tersa di inizio novembre, sulla piazzetta della S. Concezione prende vita “L’Incanto”: un evento unico nel suo genere, che intreccia il senso di comunità con la forza dei ricordi.

Protagonista della giornata sarà l’antica asta popolare, fatta di voci e sorrisi, di zucche lucide, ciclamini freschi e prodotti della terra, offerti dalla comunità con semplicità e amore. Ogni oggetto donato racconta una storia. Ogni offerta è un gesto che unisce chi c’è a chi non c’è più. Il battitore urla in dialetto, le mani si alzano, il pubblico partecipa con entusiasmo.

Il ricavato sarà interamente devoluto per celebrare messe in suffragio dei defunti della comunità parrocchiale. Perché a Ranzi, nessuno è dimenticato. Ma ‘L’Incanto’ quest’anno, grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e associazione Circolo Giovane Ranzi, sarà anche festa. Tra caldarroste fumanti, ravioli fritti, vino Nostralino e musica dal vivo, la suggestiva piazzetta si animerà di convivialità. Sarà l’occasione perfetta per scoprire la bellezza discreta di Ranzi, i suoi panorami mozzafiato e la sua anima autentica. Una bella occasione anche per una camminata o un giro in mountain bike sui tanti sentieri che si snodano sulla collina alle spalle del paese, sempre più appetibili per gli amanti dell’outdoor.

Qui il programma completo dell’evento

MERCATO RIVIERA DELLE PALME A CARCARE

Il Mercato Riviera delle Palme torna a Carcare domenica 2 novembre per la quattordicesima tappa del tour 2025. I migliori ambulanti della Liguria porteranno una giornata di shopping “a cielo aperto” dalle ore 8 e fino alle 19.30 in piazza Caravadossi.

Nei banchetti un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Per il programma completo clicca qui

A TOIRANO DUE GIORNI DEDICATI ALL’OLIO CON ULIVISSIMA

L’1 e il 2 novembre due giornate dedicate all’olio, al paesaggio e alla cultura ligure. Torna a Toirano Ulivissima, la rassegna che celebra la civiltà dell’olivo e l’identità agricola del Ponente ligure, in un dialogo continuo tra tradizione, comunità e futuro.

L’edizione 2025, dal titolo “La Bellezza”, offrirà un ricco intreccio di incontri, degustazioni, esperienze educative e momenti di riflessione. Tra gli ospiti, esperti del mondo dell’olivicoltura e della divulgazione, produttori, artigiani e studiosi che porteranno la loro testimonianza sull’agricoltura ligure: difficile, ma ancora capace di generare paesaggio, valore e legami umani.

Durante i due giorni, con la collaborazione e partecipazione delle varie attività commerciali del paese, le vie e le piazze di Toirano si animeranno con mostre, laboratori, percorsi sensoriali, conferenze, passeggiate tra gli ulivi, showcooking e attività per famiglie. Non mancheranno le degustazioni guidate e le esperienze educational dedicate ai muretti a secco e alla cultura contadina.

Ulivissima è un invito a riscoprire la bellezza che nasce dal lavoro, dalla cura e dalla memoria dei luoghi.

Un appuntamento unico ed imperdibile con un racconto della Liguria più autentica.

Leggi qui le informazioni sull’evento

“BISTURI AFFINY” A FINALBORGO

Il mistero torna a impadronirsi del Palazzo del Tribunale di Finalborgo per un Halloween all’insegna dell’avventura e della fantasia. L’1 e il 2 novembre 2025, dalle 11 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30) e dalle 14 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18), Baba Jaga Arte e Spettacolo presenta “Bisturi Affiny”, la nuova edizione della celebre casa stregata che da anni appassiona bambini e famiglie.

Quest’anno la storica manifestazione propone un’esperienza itinerante e interattiva pensata per i bambini a partire dai cinque anni. L’ambientazione è quella di un’antica villa avvolta nel mistero, con una padrona eccentrica e strane presenze che si manifestano tra le stanze… In questa cornice suggestiva prende vita la nuova avventura nella quale gli spettatori diventano piccoli esploratori pronti a svelare i segreti della dimora.

La protagonista, la curiosa e un po’ pasticciona Bisturi Affiny, si è infiltrata tra il pubblico sotto mentite spoglie per indagare sugli strani fenomeni che turbano la quiete della villa. Riuscirà, con l’aiuto dei giovani visitatori, a risolvere il mistero o resterà intrappolata tra enigmi e apparizioni? Il percorso, della durata di circa venti minuti, promette emozioni, colpi di scena e una missione che si compie solo restando uniti.

L’attività è consigliata ai bambini dai cinque anni in su e richiede la presenza di almeno un adulto per ogni gruppo. Ogni partecipante, adulto o bambino, deve essere munito del proprio biglietto. I gruppi, composti da un massimo di venti persone, entreranno a turno ogni mezz’ora. Data la disponibilità limitata dei posti, è fortemente consigliato l’acquisto anticipato del biglietto tramite il sito ufficiale www.babajagaps.com.

In un’ottica di sostenibilità, non è necessario stampare il biglietto: sarà sufficiente mostrarlo dal proprio smartphone all’ingresso. Si raccomanda di presentarsi almeno dieci minuti prima dell’orario previsto per l’inizio del turno. L’evento si svolge al secondo piano del Palazzo del Tribunale, non servito da ascensore; per informazioni sull’accessibilità contattare l’organizzazione. Per ulteriori dettagli e assistenza, è attivo il numero 351 5699339. Anche quest’anno Baba Jaga invita grandi e piccoli a un’esperienza teatrale coinvolgente, dove il brivido e la fantasia si intrecciano in un mistero che solo i più coraggiosi sapranno svelare.

Lo spettacolo è parte della Stagione teatrale 2025\’26 del Teatro delle Udienze, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Agostino De Mari. Il Centro Culturale Palazzo del Tribunale è un progetto promosso dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE-24.

Qui i dettagli sull’evento

ASSONAUTICA SAVONA FESTEGGIA HALLOWEEN

Assonautica provinciale di Savona organizza per i bambini due pomeriggi di “Festa da paura” in occasione di Halloween.

Venerdì 31 ottobre dalle ore 16 e sabato 1° novembre dalle ore 16, presso la sede in Lungomare Matteotti 1.

Si festeggerà con dolcetti e scherzetti, tra scheletri, ragnatele, zombie e….tante sorprese. Ingresso libero.

Qui le informazioni sulla manifestazione

MOSTRA DI ANGELINO VAGHI NELLA GALLERY MALOCELLO

Nella Galleria Malocello di Varazze è stata inaugurata l’esposizione delle opere di Angelino Vaghi: la mostra personale in ricordo dell’artista dalle “tre anime”, prematuramente mancato all’affetto della moglie Lucia, dei figli Daniela, Maria e Giovanni, dei nipoti, dei colleghi dell’Associazione Artisti Varazzesi e dei tanti amici ed estimatori della sua personalità e laboriosità, che hanno avuto il privilegio di poterlo conoscere.

L’esposizione resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 2 novembre 2025, visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16:00 alle 18.

Ingresso libero.

La moglie Lucia e congiunti tutti, in accordo con il gruppo di pittori, scultori ed intagliatori del noto sodalizio artistico varazzino, esporranno parte dei numerosi lavori realizzati dal collega ed amico Angelino, animato da una forte e radicata passione per l’espressione artistica, nelle sue molteplici sfaccettature, che l’ha sempre accompagnato.

Qui le informazioni sulla festa

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Non si fermano gli eventi e le attività del Parconatura Asinolla di Pietra Ligure che vi aspetta per un altro weekend assieme agli amici animali del parco tra natura, relax, grigliate, pic-nic e, naturalmente, le attività con asini e cavalli.

Sabato 1° novembre “spaventosamente” vestito per la sfilata della maschera più paurosa e originale!

Per la tradizionale ricorrenza, il parco natura di Pietra Ligure è pronto con tante attività all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento per famiglie e bambini.

Tante iniziative a tema Halloween: inizio alle 11.00 con uno speciale “Battesimo della sella mascherato”.

Nel pomeriggio, dalle 14 e 30:

La Pignatta Stregata

I Giochi di una volta (gioco arcobaleno, tiro alla fune, gioco della spugna…)

Laboratorio della zucca

Storie spaventose in stalla con merenda.

E come sempre, i nostri animali, asini e cavalli sono pronti a stupirVi… Tante attività in compagnia del nostro staff! (prenotazione obbligatoria al 351.3351902 – info@asinolla.it – www.asinolla.it).

“Una festa di Halloween di giochi, divertimento ed emozioni con AsinOlla: una occasione per vivere direttamente le atmosfere del parco e conoscere da vicino i nostri asini e cavalli” afferma la presidente dell’Asd pietrese Maria Teresa Bergamaschi.

Sempre a disposizione le nostre postazioni #barbecue e #picnic, oltre al servizio-bar, per quanti vorranno trascorrere una giornata di relax e in compagnia.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.