“Memorial Pasquini”, 400 pattinatori in gara al Bacigalupo: HP Savona in line seconda tra le società

Savona. Ben 400 pattinatori si sono dati battaglia domenica 21 settembre allo stadio Bacigalupo di Savona nel II “Memorial Giorgio Pasquini”, XI Trofeo Città di Savona.

L’evento, organizzato dall’HP Savona in line della presidentessa Gabriella Valsania, fa parte del Circuito del Nord Ovest, gara a tappe che comprende Liguria, Lombardia e Piemonte.

Grande sforzo di tutta la società e dei suoi volontari (allenatori, dirigenti e genitori) grazie ai quali, con l’aiuto del Comune di Savona, della Skate Italia Liguria e dei preziosissimi sponsor, è stato possibile portare almeno una tappa in Liguria. Grazie anche ai gestori per il servizio bar.

Per quanto riguarda le gare degli atleti gialloblù nette vittorie per Iacopo Tessitore (doppietta per lui), Ginevra Rovere (per lei anche un argento), Miriam Negro e Agnese Fiorato (oltre ad un bronzo). Bronzo anche per Anaissa Marenaj.

Grazie ai risultati ottenuti da tutti i ragazzi l’HP Savona in line è giunta seconda nella classifica per società.

“Sicuramente non è stato facile e ci sono state cose da rivedere ma riuscire a portare a Savona nello stadio Bacigalupo quasi mille persone per un evento sportivo è comunque un traguardo” dichiarano i dirigenti savonesi.

Momenti delle gare