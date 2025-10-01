Masterplan ex aree Piaggio a Finale, il Comune fissa i paletti: “Progetto da integrare con le opere pubbliche”

Finale Ligure. “Il Comune di Finale Ligure prende atto del deposito, da parte della società GIF srl, di un masterplan strategico per il recupero delle aree ex Piaggio“. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione finalese.

“Tuttavia, a seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 15 settembre in Regione Liguria e della decisione di procedere con la redazione di un nuovo accordo di programma – spiegano -, l’Amministrazione Comunale stava già predisponendo un insieme di principi e linee d’indirizzo relative alle opere pubbliche ritenute necessarie, tra cui anche la realizzazione di un nuovo polo scolastico per le scuole superiori del Finalese. Tali principi e linee di indirizzo saranno oggetto di esame da parte della Commissione Urbanistica e di successiva approvazione in Consiglio Comunale”.

“Alla luce di ciò, si precisa che le tavole depositate da GIF srl costituiscono al momento un progetto di massima, che dovrà necessariamente essere integrato e modificato per recepire tutte le opere pubbliche e gli indirizzi che l’Amministrazione Comunale intenderà richiedere nell’interesse della collettività”, sottolineano.

“Di conseguenza, anche la tempistica dell’iter amministrativo che porterà all’approvazione del progetto sarà determinata dal rispetto e dall’accoglimento delle istanze di interesse pubblico individuate dall’Amministrazione”, concludono.