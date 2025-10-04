Magliolo, caduta per un giovane biker: intervento dell’elissocorso

Magliolo. Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, a Magliolo, tra le località di Isallo e Casei, per recuperare un giovane biker francese caduto dalla sua bici.

Dalle informazioni il diciasettenne ha riportato un trauma alla schiena ma è rimasto vigile e cosciente. Caduto però in una zona impervia si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo oltre che quello della Croce Verde di Finalborgo, i vigili del fuoco di Savona e il soccorso alpino di Andora-Varigotti.

Le operazioni di recupero sono terminate e il biker è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.