Magliolo, biker soccorso con l’elicottero e trasportato in ospedale

Magliolo. E’ stato soccorso e trasportato con l’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un biker rimasto ferito questa mattina durante una escursione nei sentieri della Val Maremola, nel territorio comunale di Magliolo.

Secondo quanto appreso sull’accaduto, il biker avrebbe riportato una brutta caduta, con alcuni traumi e contusioni.

L’allarme è scattato intorno alle 11.00. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi di Pietra Soccorso, del 118, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Il biker è stato quindi raggiunto, issato su una barella e dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, considerata la zona particolarmente impervia.

In seguito è stato trasferito presso il nosocomio pietrese: le sue condizioni cliniche non sono giudicate gravi.