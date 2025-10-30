Magliolo, auto si cappotta in località Cavona: un ferito

Canova/Magliolo. Brutto incidente questo pomeriggio, giovedì 30 ottobre, poco prima delle ore 17 sulla strada provinciale Sp490 che collega Magliolo a Canova, dunque nel comprensorio territoriale della Val Maremola.

Una donna alla guida della sua auto si è ribaltata in autonomia, infatti dalle prime informazioni non risultano altri veicoli coinvolti. In seguito al capottamento ha riportato un’importante ferita al braccio e per questo si è reso necessario anche l’intervento dell’automedica del 118, Sierra 1.

Sul posto anche la Croce Verde di Finalborgo, la Polstrada e i vigili del fuoco di Savona. La donna, quarantasettenne, è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona.