Macagno stende il Savona e lancia l’Albissole: “Partita di sacrificio, Cattardico? Dà grande tranquillità”

L’Albissole batte il Savona 1 a 0 al Chittolina grazie al goal su punizione di Manuele Macagno al minuto ottantaquattro.

“È stata una partita tosta e dispendiosa a livello fisico – commenta l’attaccante -. Sapevamo che sarebbe stata complicatissima. Per noi non era la partita dell’anno ma in queste gare ci metti sempre qualcosa in più. È un campo difficile e grande. Il Savona rimane una grande squadre anche con le tante assenze. C’era bisogno di fare una grande partita”.

Una gara in cui i ceramisti hanno spesso dovuto ricorrere alla sciabola più che al fioretto: “È stata una partita dove in tante situazioni contava più la quantità della qualità. C’era da sacrificarsi. Abbiamo fatto una gara di sacrificio. Siamo squadra e lo abbiamo dimostrato dall’inizio del campionato. Siamo un gruppo nuovo con tanti giovani, stiamo facendo un grande lavoro”.

Dopo Savona e S.F. Loano terza avventura insieme a mister Cattardico: “Non ci ho pensato due volte ad accettare la proposta dell’Albissole, anche e soprattutto per lui. Oltre ad avere idee di calcio, è un mister che dà tranquillità e fa rendere al 100% ogni giocatore”.

Il calcio di punizione: “Rignanese mi ha chiesto scherzando se da quella distanza ci sarei arrivato. Ci vuole anche un po’ di fortuna”.