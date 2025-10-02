Lutto nell’ordine degli avvocati: si è spento Massimiliano Rocca, legale del Comune di Finale Ligure

Finale Ligure. E’ lutto nell’ordine degli avvocati del foro Savona per la scomparsa di Massimiliano Rocca, 58 anni, legale del Comune di Finale Ligure e conosciuto come esperto amministrativista.
L’avvocato si è spento ieri nella sua abitazione a Savona, dopo una breve malattia che non gli ha lasciato scampo.
Era stato assunto come legale rappresentante all’epoca dell’amministrazione comunale di Richeri.
“Il sindaco, la giunta, il Consiglio comunale e tutti i dipendenti del Comune di Finale Ligure partecipano al grave lutto della famiglia per la prematura scomparsa del caro Massimiliano”.
Per volontà della famiglia non saranno svolti i funerali, la salma sarà cremata.
Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione arrivati in queste ore ai familiari.
In sua memoria sarà celebrata una messa commemorativa a Finale Ligure dove lavorava, ormai, da diversi anni: la commemorazione si terrà giovedì 9 ottobre, alle ore 18.00, presso la Basilica di San Giovanni Battista.