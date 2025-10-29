Lutto nell’albenganese, si è spenta Pina Raimondo: storica gestrice del bar dell’Ortofrutticola

Albenga. “Apprendiamo con dolore la scomparsa di Pina Raimondo, storica gestrice del bar de l’Ortofrutticola quando la sede era ancora ad Albenga alla fine di via Dalmazia. Per anni ha servito i clienti del suo bar (compresi molti dipendenti di CIA Savona) con amore e passione, rendendo le pause pranzo momenti di relax e convivialità”.

E’ il messaggio dell’associazione agricola per il lutto che ha colpito la comunità albenganese, dove la donna era molto conosciuta.

Pina Raimondo è mancata all’età di 86 anni e venerdì 31 ottobre, alle ore 10.00, si terranno i funerali nella chiesa di S. Nicola in Cenesi. Giovedì 30 ottobre, invece, alle ore 18.00, presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona, si svolgera il Santo Rosario.

“Tutta CIA Savona si unisce al dolore dei famigliari, del marito Filippo e dei figli Danilo e Daniela stringendosi a loro e ricordando la cara Pina con affetto e commozione” conclude il messaggio di cordoglio.

Su volontà dei familiari nessun fiore ma offerte alla Croce Bianca di Albenga.