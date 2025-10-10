  • News24
Cordoglio

Lutto a Plodio per la morte dell’alpino Carlo Bergero, da sempre attivo nel sociale

Il sindaco: "Perdiamo un uomo generoso sempre pronto ad aiutare la comunità"

Generico ottobre 2025

Plodio. “Uno degli eroi non per caso perché ogni giorno si è reso utile alla comunità”. Con le parole spese in occasione del conferimento della cittadinanza benemerita, il sindaco Gabriele Badano esprime un profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Bergero, alpino e sempre attivo nel sociale.

“Plodio perde una figura generosa e sempre pronta ad aiutare il suo paese con disinteresse”, aggiunge il primo cittadino.

Bergero lascia il figlio Flavio, vice sindaco e capogruppo delle penne nere, la figlia, la moglie e le nipoti.

