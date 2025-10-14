L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti partecipa a un corso formativo all’utilizzo del defibrillatore

Savona. I soci della sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Savona hanno recentemente partecipato con entusiasmo a un corso intensivo per ottenere il brevetto BLSD, un passo fondamentale per diventare operatori abilitati all’uso del defibrillatore.

L’iniziativa, promossa da Uici Savona, sottolinea l’importanza della formazione e della preparazione in situazioni di emergenza, dimostrando l’impegno dell’associazione nel contribuire attivamente alla sicurezza della comunità.

Durante il corso, i partecipanti hanno acquisito competenze cruciali nelle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e nell’uso efficace del defibrillatore, strumenti salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso.

L’entusiasmo e la dedizione dimostrati dai soci durante il corso sono un chiaro segnale del loro desiderio di essere pronti ad agire in situazioni critiche, offrendo un aiuto concreto e tempestivo. Per la prima volta nella sezione territoriale di Savona si è organizzato un corso di questa caratura e hanno preso l’abilitazione sia i soci ipovedenti sia i soci non vedenti e sono stati guidati da istruttori esperti preparati ad affrontare anche il corso con persone che hanno una disabilità visiva. Il corso è stato tenuto in collaborazione con la Salvamento Academy e i loro istruttori.

Lo scorso 10 ottobre i soci della sezione hanno partecipato ad una cena di autofinanziamento. In un’atmosfera conviviale e con più di 80 partecipanti, abbiamo assaporato un’ottima focaccia al formaggio e al pesto. La serata è stata allietata da un gruppo di comici che hanno proposto degli sketch per le persone partecipanti alla cena, inoltre è intervenuto il chitarrista Riccardo Pampararo che ci ha allietato con la sua chitarra.

“Sono davvero grato per la generosità e l’affetto che ci avete dimostrato – ha dichiarato il presidente della sezione territoriale UICI di Savona, Andrea Bazzano – Un ringraziamento speciale va ai volontari, ai partecipanti e alla focacceria Bella Reco che ci ha ospitato per l’evento. L’autofinanziamento è una voce molto importante per la nostra sezione territoriale. Permettendoci di offrire ai nostri soci sempre più molteplici attività. Grazie a tutti”.