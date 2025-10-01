Pietra Ligure. Basilica di San Nicolò gremita questo pomeriggio a Pietra Ligure per l’ultimo saluto a Fausto Pozzi, volto storico del turismo balneare cittadino e co-titolare, insieme al fratello Marco, dei Bagni Giardino.

La comunità pietrese si è stretta in un abbraccio commosso alla famiglia di Fausto, che ha lasciato un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto, stimato e voluto bene.

Nella sua omelia don Giancarlo lo ha ricordato come un “gigante buono, lo vedevi e ti sembrava burbero ma conoscendolo scoprivi la sua infinita tenerezza. Aveva tante passioni e progetti, ha affrontato la malattia con coraggio, lottando fino alla fine e ci ha lasciato libero dalla paura, perché la vita è un dono e lui lo ha capito. Piangiamo Fausto ma lo troveremo vivo come Cristo Risorto”.

Pozzi si è spento lo scorso 29 settembre, dopo una lunga battaglia contro una malattia che lo ha portato via troppo presto.

“Ho dato filo da torcere fino all’ultimo, lo sapete bene. Adesso però vado avanti sereno, portando con me l’affetto di chi mi è stato vicino. Attenzione però… continuerò a controllarvi dall’alto. Grazie di cuore”., era stato il suo ultimo messaggio pubblicato il giorno della scomparsa sulla sua pagina Facebook.

Oltre all’impegno nel lavoro, Pozzi aveva scelto di dedicarsi anche alla politica: nel 2019 aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Sara Foscolo. Commerciante conosciuto da tutti, era stimato non solo per la professionalità, ma anche per l’umanità e la capacità di trasmettere sempre un sorriso.

In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi di affetto e cordoglio: amici, colleghi e semplici conoscenti hanno voluto ricordarlo con parole che testimoniano quanto fosse amato.

La vita di Fausto Pozzi è sempre stata intrecciata a quella dei Bagni Giardino, storico stabilimento e simbolo dell’ospitalità pietrese. Nel 2022, per i 70 anni dell’attività, la famiglia aveva celebrato non soltanto un traguardo imprenditoriale, ma una vera e propria storia di tradizione e passione, la stessa che Fausto ha portato avanti fino all’ultimo giorno.

Al termine della cerimonia funebre è stata letta la preghiera degli Alpini. La salma sarà quindi condotta per la cremazione.