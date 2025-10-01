“Luci sulla Palestina”: flash mob davanti all’ospedale San Paolo

Savona. Ci si fermerà ancora una volta. Per Gaza, per la Palestina. Un’iniziativa nazionale, promossa dal personale sanitario, vedrà un flash mob davanti agli ospedali. Così domani sera, giovedì 2 ottobre alle 21, si terrà in tutta Italia “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, manifestazione organizzata dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.

Succederà anche a Savona davanti al San Paolo. E in tutto il Paese, innanzi a circa 180 ospedali, tante lavoratrici e lavoratori della sanità ma non solo, anche chiunque voglia unirsi, accenderanno torce, lampade e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare le vittime palestinesi.

Durante il flash mob verranno letti, in una staffetta tra le regioni, i nomi dei 1.677 sanitari palestinesi uccisi dall’esercito israeliano negli ultimi due anni.

“Non possiamo rimanere a guardare mentre si compie un genocidio. Come sanitari è nostro dovere mobilitarci” dichiarano i promotori.

La mobilitazione, diffusa dal nord al sud del Paese, è una delle più ampie prese di posizione del mondo sanitario italiano contro la guerra a Gaza.

“Le reti promotrici chiedono a Governo, Regioni, Aziende sanitarie e Comuni di adottare atti formali contro il genocidio, di avviare il boicottaggio della casa farmaceutica israeliana TEVA e di interrompere accordi e forniture militari con Israele” concludono i promotori della manifestazione.