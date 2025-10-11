Loano piange lo storico bagnino Lino Ebe, il sindaco Lettieri: “Perdiamo un pezzo importante della nostra storia”

Loano. La città di Loano piange la scomparsa di Lino Ebe, 89 anni, storico bagnino loanese (nel 2020 era stato premiato per i suoi 53 anni consecutivi trascorsi sul trespolo) e già amministratore comunale, tra i volti più conosciuti e amati della Marina Piccola, dove per decenni ha gestito lo stabilimento balneare di famiglia.

Così lo ricorda il sindaco di Loano Luca Lettieri: “Oggi Loano perde un pezzo importante della sua storia e della sua memoria. Ci ha lasciati Lino Ebe, già amministratore comunale, decano dei bagnini e dei balneari loanesi. Sempre attento alle dinamiche amministrative e politiche della nostra città, è stato per molti di noi un punto di riferimento e un buon consigliere, con quella capacità di osservare, ricordare e raccontare che solo chi ha davvero vissuto la comunità possiede”.

“L’ultima volta ci siamo visti a luglio, sotto il solleone e l’ombrellone dell’‘assistente bagnanti’, nella sua seconda – o forse prima – casa: la Marina Piccola, lo stabilimento balneare di famiglia. Oggi Loano perde un uomo buono, generoso e legato alla sua città. Ci stringiamo con affetto alla moglie Rosanna, ai figli Claudio ed Emy, alla nuora Elena, al genero Massimo e ai suoi amati nipoti. Grazie di tutto, Lino”, conclude Lettieri.

I funerali di Lino Ebe si terranno lunedì 13 ottobre alle 10 nella parrocchia di San Giovanni Battista di Loano. Domenica 12 ottobre all’Oratorio delle Cappe Turchine, alle 19 sarà recitato il Santo Rosario. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte in opere di bene.