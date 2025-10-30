Loano, messa in sicurezza di borgo Castello: stanziati 350mila euro

Sopralluogo da parte del consigliere regionale Angelo Vaccarezza sulle aree del torrente Nimbalto a Loano, soggette a rischio idrogeologico.

Presenti il sindaco Luca Lettieri, il vice sindaco Gianluigi Bocchio e gli assessori Giovanni Battista Cepollina ed Enrica Rocca.

“Qui Regione Liguria ha finanziato il ripristino della briglia a borgo Castello, con un contributo di 355.000 euro: l’intervento è volto a ricostruire e mettere in sicurezza il tratto” afferma lo stesso Vaccarezza.

I lavori prevedono: nuova briglia in calcestruzzo armato; vasca di calma a valle per dissipare la corrente; consolidamento delle sponde.

“Un lavoro molto importante, con un indubbio beneficio a livello di sicurezza idraulica per aree agricole, residenziali e infrastrutture; di prevenzione dell’erosione; di migliore deflusso in caso di piene” conclude il consigliere Vaccarezza.