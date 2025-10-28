Loano, la Fondazione Stella-Grossi rinnova il CdA: Riccardo Ferrari confermato presidente, entrano Paolo Gervasi e Luca Steffanina

Loano. Con il decreto emesso il 19 settembre scorso, il sindaco di Loano Luca Lettieri ha nominato i membri del consiglio d’amministrazione della Fondazione Stella-Grossi, che gestisce il nido d’infanzia comunale “Stella Stellina” di via delle Caselle.

Del nuovo CdA fanno parte: Riccardo Ferrari, presidente uscente; Chiara Cenere, insegnante; Paolo Gervasi, commercialista; Luca Steffanina, commerciante. Lo statuto della Fondazione prevede che faccia parte “di diritto” del consiglio anche il parroco di San Giovanni Battista: il quinto membro, dunque, è don Edmondo Bianco. Paolo Gervasi, invece, è stato nominato su proposta dei gruppi di minoranza comunale.

“Nel ringraziare sentitamente i membri del consiglio d’amministrazione uscente per il lavoro svolto in questi cinque anni, rivolgo un grande ‘in bocca al lupo’ a tutti i nuovi consiglieri. La Fondazione gestisce il nostro asilo comunale e quindi ha il gravoso e importante compito di provvedere al benessere dei nostri concittadini più giovani. Occorrono quindi capacità, attenzione e grande senso di responsabilità, tutti elementi che fanno parte del bagaglio di qualità personali dei consiglieri e che quindi caratterizzeranno anche il CdA”.

Nella riunione di ieri, il consiglio d’amministrazione ha eletto il presidente della Fondazione: la scelta è caduta su Riccardo Ferrari.

Il Cda appena nominato resterà in carica per cinque anni e precisamente fino al 21 ottobre 2030.