Loano, il minimarket in centro di nuovo nel mirino del Questore: disposta la chiusura per un mese

Loano. l minimarket del centro di Loano, già finito nel mirino delle forze dell’ordine ad agosto, è stato chiuso nuovamente a partire da oggi, 1 ottobre, con decreto del Questore di Savona ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. La sospensione della licenza questa volta durerà un mese intero, fino al 30 ottobre.

Il provvedimento arriva a seguito di nuove violazioni contestate al locale, già coinvolto nel grave episodio dello scorso 23 agosto, quando un ragazzino di appena 12 anni era finito in ospedale dopo aver consumato superalcolici acquistati proprio nel minimarket. Il minore, insieme al fratello, era stato trovato in condizioni di forte alterazione a Pietra Ligure e soccorso d’urgenza al Santa Corona.

Scrive il sindaco di Loano Luca Lettieri: “Il Questore di Savona, preso atto degli interventi della nostra Polizia Locale, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di un negozio del centro storico, già oggetto di un precedente provvedimento di chiusura, in seguito alla ennesima vendita di alcol a minorenni accertata dai nostri agenti. Ringrazio la Questura di Savona, nella persona del questore Giuseppe Mariani, i suoi uffici, la Polizia Locale di Loano, gli uffici comunali, che hanno reso possibile un provvedimento importante a tutela dell’ordine pubblico, della salute dei minori e dei tanti esercenti che ogni giorno rispettano scrupolosamente le regole”.

La chiusura del minimarket, immediatamente esecutiva, rappresenta una misura preventiva volta a contrastare la vendita irregolare di alcolici e a garantire maggiore tutela ai minorenni e alla collettività.