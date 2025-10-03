Viola l’ordinanza di chiusura e vende super alcolici ai minori: il Questore sospende licenza ad un minimakert di Loano

Loano. Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza – per trenta giorni – a carico di un minimarket di Loano, ai sensi dell’art. 100 TULPS.

La proposta del provvedimento è stata formulata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Loano in ragione di un intervento durante il quale sono emerse alcune violazioni in capo al titolare.

Gli agenti, che hanno provveduto alla notifica, hanno accertato che il gestore vendeva alcolici a minori di anni 18, nello specifico bottiglie di vodka e altri superalcolici. Al momento del controllo, inoltre, il minimarket non avrebbe neanche dovuto essere aperto, così come previsto da un’Ordinanza Comunale adottata nei confronti dell’attività per le medesime motivazioni, violazione che ha determinato il deferimento all’autorità giudiziaria del titolare per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Il Questore di Savona, nel mese di agosto aveva già adottato analogo provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni. Il gestore, a fronte della nuova contestazione, è risultato quindi recidivo oltre che incline ad ignorare le disposizioni di legge e delle autorità, motivo per cui, unitamente ad altri elementi, il Questore valuterà una possibile revoca del titolo ai sensi del secondo comma dell’art. 100 del TULPS.