Little Club James a 30 secondi dalla vittoria contro il Savona, Carrà: “Nulla da rimproverare, giocato una gran partita”

Genova. Il Little Club James sfiora l’impresa contro il Savona. La squadra di Rossetti ha da subito approcciato al meglio il campionato, raccogliendo 4 punti nelle ultime due di campionato, rispettivamente contro Ceriale e ‘Striscioni’. Contro la squadra di Cola, una delle più quotate per il salto di categoria, ha dimostrato a più riprese di meritarsi anche più di un punto, mettendo in seria difficoltà i savonesi e subendo il gol del pareggio per 3-3 solamente nei minuti finali.

Difesa sempre attenta e offensive decise e pericolose, in un secondo tempo ben amministrato dai genovesi. Unica lacuna per loro i minuti finali dei due tempi: a poco del doppio fischio arriva la rete del vantaggio di Damonte che porta i rossoblù in svantaggio negli spogliatoi, poi Turone spegne i sogni di gloria del Little Club a pochissimo dallo scadere.

Come afferma anche Carrà: “È mancata un po’ di concentrazione e magari un po’ di fortuna. Però tornare a casa con il rammarico di non aver vinto contro il Savona, poco da dire: abbiamo disputato una grande partita. Sono contento, abbiamo reagito colpo su colpo. Abbiamo concesso poco in ambo i tempi, oltre ad avere le occasioni per segnare, anche per andare in doppio vantaggio. Spiace perdere due punti sul finale, ma non si può rimproverare nulla alla squadra“.

La salvezza l’obiettivo dichiarato dei rossoblù: “Dobbiamo fare il prima possibile 35 punti per essere tranquilli, poi potremmo divertirci. Siamo un grande gruppo, siamo contenti di stare insieme, di allenarci. Dobbiamo cercare la salvezza il prima possibile. Con il Savona era facile preparare la sfida, giochi contro i più forti, con una squadra vera. Resta solo rimanere concentrati per le prossime sfide. Le prime sono state decisamente toste, ora abbiamo il Bragno, una squadra vera, dobbiamo solamente essere costanti e tenere il gruppo. Il migliore dei nostri? Pulsoni“.