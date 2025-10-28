Lite tra zio e nipote ad Albenga, il giovane impugna un’ascia: fermato dai carabinieri

Albenga. Mattinata di caos e paura, quella odierna (28 ottobre), ad Albenga. È successo in via del Cristo, intorno alle 8,30.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie e la dinamica è in fase di ricostruzione, ma quel che è certo è che tutto è nato da una lite famigliare scoppiata, a quanto pare, per futili motivi.

Dalle parole si sarebbe passati velocemente alle mani, con lo zio, un uomo di 55 anni, che sarebbe riuscito a divincolarsi ed è fuggito via.

A quel punto (ancora da chiarire i motivi del gesto), il nipote ha impugnato un’ascia. A lanciare l’allarme è stato proprio lo zio che, durante la fuga, ha allertato i soccorsi che, a loro volta, hanno chiesto il supporto delle Forze dell’Ordine.

Mentre si stavano recando sul luogo dell’accaduto, hanno incrociato il ragazzo che camminava lungo via del Cristo con l’accetta appoggiata sulle spalle.

È stato subito fermato dai carabinieri per accertamenti e probabilmente sarà denunciato. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e quali fossero le reali intenzioni del nipote.

Nel frattempo, lo zio è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga e si recherà in ospedale per refertare le lesioni subito in seguito alla colluttazione.