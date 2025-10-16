Liste di attesa, PD: “Dalla Giunta solito spot, rincorrono l’emergenza senza strategia e condivisione”

Liguria. “Per ridurre la mobilità sanitaria fuori regione e le liste d’attesa, dalla Giunta Bucci arriva il solito spot senza un piano organico e strutturato di prevenzione e di revisione di un sistema in sofferenza. Un piano, mai condiviso o approfondito negli organi competenti, che apprendiamo da un comunicato stampa”.

Così il Gruppo Pd in Regione Liguria dopo aver letto il piano operativo regionale.

“Ancora una volta questa Giunta di destra – prosegue il Gruppo PD – punta su annunci con delle linee guida approssimative, senza alcun dettaglio su come saranno distribuite le risorse o su come saranno strutturati gli interventi. Più che affrontare il problema, si torna a rincorrere l’emergenza senza una strategia”.

“Non si vedono – ribadiscono i consiglieri PD – investimenti sulla sanità pubblica, perché al pubblico è soltanto chiesto di incrementare la produttività, non è previsto nessun riconoscimento del personale che opera nel pubblico e che tiene in piedi un fragile sistema sanitario. In pratica questa destra vuole che il personale della sanità pubblica faccia, ancora una volta, le nozze coi fichi secchi”.

“Se le principali voce di fughe riguardano l’ortopedia e la cardiochirurgia per contrastarle non serve solo aumentare l’attività chirurgica, ma sono necessari investimenti per rendere la nostra Regione all’avanguardia rispetto a questa offerta e questo lo si può fare solo attraverso degli investimenti strutturali, perché oggi si va avanti solo grazie all’abnegazione e all’impegno del personale. Emblematico in questo senso il caso della Asl 5, dove ci sono le maggiori fughe fuori regione verso la vicina Toscana. Il reparto di ortopedia è assolutamente sottodimensionato e con medici e personale sanitario di gran lunga inferiore rispetto ai bisogni”.

“Con questa situazione come si possa competere è un enigma. Questa purtroppo è la sanità ligure e non basterà un piano scritto su una nota stampa a risolvere il problema, se non viene invece affrontato alla radice e condividendolo con tutto il consiglio regionale negli enti preposti”, conclude il Gruppo PD