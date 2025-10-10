  • News24
Riconoscimento

L’impresa Aleante Engineering di Savona si aggiudica il bando I-NEST sull’Intelligenza Artificiale applicata alla sostenibilità

Un successo nato dal supporto del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio Riviere di Liguria

Alessandro Linfante

Savona. L’impresa savonese Aleante Engineering di Alessandro Linfante si è aggiudicata il prestigioso bando I-NEST sull’Intelligenza Artificiale applicata alla sostenibilità. I-Nest è il Polo nazionale di innovazione digitale che, cofinanziato da Unione Europea e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, supporta le piccole e medie imprese nella transizione digitale mettendo a sistema competenze di enti come il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), ENEA, Dintec e Unioncamere.

Il progetto presentato dall’impresa savonese, specializzata in servizi di ingegneria avanzata come il Building Information Modeling (BIM), il monitoraggio intelligente delle infrastrutture, la gestione di dati complessi attraverso piattaforme GIS e la creazione di Digital Twins, ha potuto contare sul supporto del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio Riviere di Liguria: un servizio che agisce in modo ‘sartoriale’ con la concretezza del mercato, accompagnando le aziende nel loro percorso di crescita e di transizione digitale, obiettivi centrali del bando I-NEST. Il Pid ha svolto un ruolo attivo nel creare il connubio tra la competenza tecnica dell’imprenditore e la rete I-NEST, di cui il CNIT è partner scientifico, facilitando la realizzazione di un’idea imprenditoriale ad alto potenziale.

Il progetto presentato da Aleante Engineering, ha superato una selezione basata su criteri di coerenza tecnologica, impatto digitale e sostenibilità ESG con l’obiettivo di sviluppare un progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (RI&SS) con un alto livello di maturità tecnologica (TRL), puntando su tecnologie abilitanti come l’Internet of Things (IoT) e l’Intelligenza Artificiale.

Questo successo evidenzia come il supporto del PID sia un volano fondamentale per le imprese del territorio nel cogliere opportunità competitive, accelerando i processi di digitalizzazione e aprendo le porte a collaborazioni strategiche con centri di ricerca d’eccellenza, in piena linea con gli obiettivi del PNRR e del nuovo triennio di programmazione di Unioncamere 2026-2028 sulla Doppia Transizione Digitale e Ecologica”.

